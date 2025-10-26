scorecardresearch
 

रिलायंस के निवेशकों की मौज... बाजार की तेजी में छापे ₹46000Cr, TCS ने भी दिखाया दम

Reliance की मार्केट वैल्यू शेयर बाजार में बीते सप्ताह आई तेजी के बीच जोरदार रफ्तार से बढ़ी और ये सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों की लिस्ट में नंबर एक पर काबिज रही. रिलायंस के अलावा टीसीएस और इंफोसिस के निवेशकों ने भी ताबड़तोड़ कमाई की.

Advertisement
X
बीते सप्ताह कमाई कराने में सबसे आगे रही रिलायंस (Photo: AI Generated)
बीते सप्ताह कमाई कराने में सबसे आगे रही रिलायंस (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार के लिए बीता सप्ताह शानदार साबित हुआ. शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, दो दिन क्लोजिंग के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त दर्ज की. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 259.69 अंक की बढ़त में रहा. इस बीच Sensex की टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों में से सात की मार्केट वैल्यू में जोरदार 1.55 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज निवेशकों को कमाई कराने के मामले में अव्वल रही, जबकि दूसरे और तीसरे पायदान पर टाटा ग्रुप की टीसीएस और आईटी दिग्गज इंफोसिस रही. रिलायंस के निवेशकों ने ताबड़तोड़ 46000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. 

रिलायंस ने कराई सबसे ज्यादा कमाई
पिछले सप्ताह RIL, Airtel, TCS के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस और एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा, तो वहीं दिग्गज बैंकों HDFC-ICICI के निवेशक नुकसान में रहे. एफएमसीजी दिग्गज एयूएल की मार्केट वैल्यू में भी गिरावट आई. रिलायंस की बात करें, तो इसका मार्केट कैप उछलकर 19.64 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इस तेजी के साथ निवेशकों ने बीते सप्ताह 46,687 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली. 

टीसीएस-इंफोसिस की मार्केट वैल्यू बढ़ी
अपने निवेशकों को कमाई कराने के मामले में दूसरे स्थान पर टीसीएस रही. TCS Market Cap 36,126.6 करोड़ रुपये बढ़कर 11,08,021.21 करोड़ रुपये हो गया. इसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस का मार्केट कैप 34,938.51 करोड़ रुपये की तेजी के साथ 6,33,712.38 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. अन्य कंपनियों में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के निवेशकों ने 13,892.07 करोड़ रुपये कमाए और SBI MCap 8,34,817 करोड़ रुपये हो गया. 

सम्बंधित ख़बरें

Crude Oil Price Fall
Russia Oil पर दबाव... रिलायंस ने इन देशों से बढ़ा दी तेल की खरीद! 
Nuvama highlighted three key drivers for RIL, as it maintained a 'Buy' rating on the stock with a target price of Rs 1,769.
दिवाली पर किया मालामाल... अब ₹1760 के पार जाएगा अंबानी का ये स्‍टॉक!  
The financial expert emphasised that every market dip was an opportunity, not a setback. 
दिवाली पर शेयर बाजार में तूफानी तेजी... निफ्टी 25900 के ऊपर, RIL समेत ये स्‍टॉक बने हीरो!  
TCS Investros Profit
5 दिन... ₹45000Cr की कमाई, Tata की इस कंपनी ने कराई निवेशकों की मौज 
Anil Ambani Reliance Power Share
पहले गिरफ्तारी, फिर अनिल अंबानी की कंपनी के CFO का इस्तीफा, शेयर पर होगा असर! 
Advertisement

बजाज फाइनेंस भी बीते सप्ताह कमाई कराने वाली कंपनियों में शामिल रही. इसकी मार्केट वैल्यू में 11,947 करोड़ रुपये का उछाल आया और ये बढ़कर 6,77,846.36 करोड़ रुपये हो गई. इसके अलावा टेलीकॉम दिग्गज का भारती एयरटेल का एमकैप 9,779.11 करोड़ रुपये बढ़कर 11,57,014.19 करोड़ रुपये और एलआईसी की वैल्यू (LIC Market Value) 2,340.25 करोड़ की वृद्धि के साथ 5,62,513.67 करोड़ रुपये हो गई. 

इन 3 कंपनियों को हुआ नुकसान
सेंसेक्स टॉप-10 में लिस्ट में शामिल जिन 3 कंपनियों को बाजार में तेजी के बीच भी नुकसान उठाना पड़ा, उनमें सबसे आगे ICICI Bank रहा. इसका मार्केट कैप कम होकर 9,82,746.76 करोड़ रुपये रह गया. इस गिरावट के चलते बैंक के शेयरों में निवेश करने वालों के 43,744 करोड़ रुपये स्वाहा हो गए. हिन्दुस्तान यूनिलीवर को 20,523 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और इसकी मार्केट वैल्यू गिरकर 5,91,486.10 करोड़ रुपये रह गई, जबकि HDFC Bank MCap 11,983.68 करोड़ रुपये घटकर 15,28,227 करोड़ रुपये रह गया. 

नंबर-1 पर रिलायंस का कब्जा
मार्केट वैल्यू के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में इस बार भी देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का कब्जा बरकरार रहा. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, एचयूएल और एलआईसी का नाम रहा. 

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Advertisement