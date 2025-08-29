रिलायंस इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड (RIL) की सालाना आम बैठक (AGM) आज 2 बजे होगी. शेयर बाजार निवेशक इस बैठक के दौरान कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्‍मीद कर रहे हैं. उम्‍मीद है कि इस बार भी मुकेश अंबानी रिलायंस इडस्‍ट्रीज को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं, जिसमें IPO, ग्रीन एनर्जी और टेलीकॉम-रिटेल कारोबार से संबंध‍ित चीजें होंगी.

पिछले कुछ साल में AGM के मंच से मुकेश अंबानी ने जियो, रिटेल, ग्रीन एनर्जी और नई जेनरेशन की एंट्री जैसे कई ऐलान किए हैं. 2020 में जियो प्‍लेटफॉर्म में गूगल का 4.5 अरब डॉलर का निवेश, रिटेल में स्‍ट्रै‍टेजिक व फाइनेंशियल निवेश की बात की थी. वहीं 2021 में रिलायंस बोर्ड में सऊदी अरामकों चेयरमैन की एंट्री, न्‍यू एनर्जी में 10 अरब डॉलर का निवेश किया था. इसी तरह 2022 में Qualcomm के साथ पार्टनरशिप, नई गीगा फैक्ट्री और लीडर्स का ऐलान हुआ था.

साल 2023 में अंबानी ने नई जेनरेशन की एंट्री, JioAirFiber लॉन्च, जियो-ब्लैकरॉक करार, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से डील जैसे ऐलान किया था. जबकि 2024 में जियो और रिटेल कारोबार की इनकम और एबिटा दोगुना करने का लक्ष्‍य रखा गया था.

इस बार क्‍या है एजीएम से उम्‍मीदें?

जियो और रिलायंस रिटेल आईपीओ की टाइमलाइन का ऐलान हो सकता है. जियो प्‍लेटफॉर्म की वैल्‍यूवेशन 11.9 लाख करोड़ और रिटेल बिजनेस की वैल्‍यूवेशन 9.4 लाख करोड़ होने का अनुमान है.

गीगा फैक्‍ट्री का स्‍टेटस, 10 GW क्षमता विस्‍तार, इलेक्‍ट्रोलायसर यूनिट और 55 सीबीजी प्‍लांट पर अपडेट भी दिए जा सकते हैं. पेटकेम कारोबार पर खास फोकस होगा, क्‍योंकि इस बीच रूसी तेल को लेकर ग्‍लोबल टेंशन बढ़ा है. एजीएम में पेटकेम कारोबार विस्‍तार, गैस उत्‍पादन बढ़ाने की योजना और रूस क्रूड इम्‍पोर्ट, यूएस टैरिफ का असर संबंधी भी ऐलान संभव है. जियो हॉस्‍टार और मीडिया बिजनेस को लेकर भी ऐलान हो सकता है.

ब्रोकरेज का क्‍या है अनुमान

रिलायंस इंडस्‍ट्रीज के शेयर को लेकर 92 फीसदी खरीदारी की सलाह दी जा रही है. इस शेयर का टारगेट ₹1632 रखा गया है, जो मौजूदा प्राइस से 18 फीसदी ज्‍यादा है. एजीएम कार्यक्रम से पहले RIL के शेयर मामूली गिरावट के साथ 1,385.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.

(नोट- Aajtk.in किसी भी शेयर में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

