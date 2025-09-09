scorecardresearch
 

Multibagger Defence Stock: 6 महीने में पैसा डबल... कमाल का निकला ये डिफेंस स्टॉक, पांच साल में 2000% का धांसू रिटर्न

Multibagger Defence Stock: डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर ने अपने निवेशकों पर बीते छह महीने में पैसों की बरसात की है और इसके शेयर ने उनकी रकम को डबल कर दिया है.

पांच साल में 11 रुपये से 290 रुपये पर पहुंचा शेयर का भाव (File Photo: ITGD)
शेयर बाजार में मल्टीबैगर स्टॉक्स की लिस्ट लंबी है और इनमें से कई अपने निवेशकों को बेहद ही कम समय में मालामाल बनाने वाले साबित हुए हैं. ऐसा ही कमाल किया है डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर ने, जिसमें पैसे लगाने वालों की रकम महज छह महीने में ही दोगुनी हो गई है. वहीं पिछले पांच सालों में तो इस शेयर ने 2000 फीसदी से ज्यादा का बंपर रिटर्न देकर निवेशकों की मौज करा दी है. सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भी इसमें तेजी के साथ कारोबार हो रहा है.  

शेयर में धुआंधार तेजी से बढ़ी मार्केट वैल्यू
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की सप्लाई से जुड़ी कंपनी है और इसमें मिसाइल प्रोग्राम्स (आर्म्स सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स), अंडरवाटर मिसाइल प्रोग्राम्स, एवियोनिक सिस्टम, पनडुब्बी सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की डिजाइन, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है. मंगलवार को ये डिफेंस शेयर 275.25 रुपये पर ओपन होने के बाद उछलकर 290.80 रुपये पर पहुंचा था. शेयर में तेजी के चलते कंपनी के मार्केट कैप में भी उछाल आया और ये 9240 करोड़ रुपये हो गया. 

छह महीने में ही किया कमाल
अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर ने सिर्फ छह महीनों में कमाल करते हुए अपने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है. इस अवधि में निवेशकों को 140.25 फीसदी की ताबड़तोड़ रिटर्न मिला है और हर एक शेयर की कीमत 163 रुपये से ज्यादा बढ़ी है. दरअसल, बीते 10 मार्च को अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर की कीमत 116.90 रुपये थी, जो मंगलवार को 290.80 रुपये पर पहुंच गया. इस शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 321 रुपये है. 

5 साल में ही बना मल्टीबैगर
ये डिफेंस स्टॉक पांच साल में अपने निवेशकों के लिए मल्टीबैगर बनकर उभरा और इसकी कीमत 11 रुपये से 290 रुपये तक पहुंची है. जी हां, इस अवधि में शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो निवेशकों को 2323.78% की रिटर्न हासिल हुआ है. निवेशकों को हुए फायदे का कैलकुलेशन देखें, तो अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उसकी रकम बढ़कर अब तक 24,23,000 रुपये हो गई होगी. 

315 रुपये तक जा सकता है शेयर!
सिर्फ पांच साल और छह महीने में ही नहीं, बल्कि एक साल में इस शेयर ने 172 फीसदी का रिटर्न दिया है. एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट शितिज गांधी के मुताबिक, हालिया हफ्तों में इस शेयर ने मजबूत प्रदर्शन किया है, तेज बढ़त के साथ इसमें ठहराव भी दिखाई दे रहा है. शेयर अभी अपने लॉन्गटर्म मूविंग एवरेज से ऊपर आराम से टिका हुआ है और ये 315 रुपये तक जा सकता है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

