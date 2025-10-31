scorecardresearch
 

मोकामा, चुनाव और बाहुबली... 64 साल के अनंत सिंह 100 करोड़ के मालिक, हाथी-घोड़ा से लैंड क्रूजर तक

बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में एक हत्या और आरोप अनंत सिंह पर लगा है. वैसे मोकामा की धरती पर बाहुबलियों के बीच गैंगवार कोई नई बात नहीं है. अनंत सिंह ने खुद चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनके ऊपर 28 मुकदमें चल रहे हैं.

tion : अनंत सिंह से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी हैं. (File Photo)
अनंत सिंह यानी 'छोटे सरकार'... अब उनकी उम्र 64 साल हो चुकी है, चाहने वाले अब उन्हें 'दादा' के नाम से भी पुकारते हैं. वैसे अनंत सिंह की छवि बाहुबली की है, और मोकामा समेत बिहार की जनता की इसकी गवाह है. बिहार में चुनाव है और खुद मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ आरजेडी से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में हैं. मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, और दोनों ही बाहुबली हैं. 

चुनाव के बीच मोकामा में एक हत्या और आरोप अनंत सिंह पर लगा है. वैसे मोकामा की धरती पर बाहुबलियों के बीच गैंगवार कोई नई बात नहीं है. अनंत सिंह ने खुद चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनके ऊपर 28 मुकदमें चल रहे हैं.

दुलारचंद यादव की हत्या पर राजनीति तेज

दरअसल, गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान दो गुटों में भिड़ंत हुईं और दुलारचंद यादव की जान चली गई. दुलारचंद यादव अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे.

वैसे अनंत सिंह का कहना है कि इस हत्या के पीछे सूरजभान सिंह की साजिश है. लेकिन एक बार फिर मोकामा में चुनाव के बीच खूनी संघर्ष दिख रहा है. यहां पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह 2.70 करोड़ रुपये से अधिक की टोयटा लैंड क्रूजर कार में नजर आए थे.  अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले में 30 से ज्यादा गाड़ियां होती हैं. महंगी कार ही नहीं, अनंत सिंह घोड़ा-हाथी तक पालते हैं और उसकी सवारी भी करते हैं. 

मोकामा विधानसभा से अनंत सिंह उम्मीदवार  

संपत्ति में भी अनंत सिंह 'बाहुबली' हैं, जिसका प्रमाण उनका चुनावी घोषणा-पत्र ही है. उनके परिवार के पास कुल चल-अचल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपये की है. जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह करोड़ों के मालिक हैं. उनके पास चल संपत्ति करीब 26.66 करोड़ रुपये की और अचल संपत्ति 11.22 करोड़ रुपये की है. हालांकि, उनसे अधिक धनवान उनकी पत्नी नीलम देवी हैं. उनके पास चल संपत्ति 13.07 करोड़ और अचल संपत्ति 49.65 करोड़ रुपये की है. दोनों पति-पत्नी को मिलाकर कुल चल-अचल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपये की है. हालांकि अनंत कुमार सिंह पर 27.49 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी पर 23.51 करोड़ रुपये का लोन है.

2.70 करोड़ से अधिक की लैंड क्रूजर कार के मालिक
महंगी कारों के अलावा अनंत सिंह के पास भरपूर सोना-चांदी भी है. दोनों पति-पत्नी गहने के शौकीन हैं. अनंत सिंह के पास 150 ग्राम सोने के गहने हैं, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये है. वहीं उनकी पत्नी के पास 701 ग्राम सोने के जेवरात हैं, जिसकी कीमत 62 लाख रुपये से अधिक है, पत्नी नीलम देवी के पास 6.3 किलो चांदी भी है, जिसकी अनुमानित कीमत 9.45 लाख रुपये है. इस तरह से दोनों पति-पत्नी के पास करीब 91 लाख रुपये के जेवरात हैं.

अनंत सिंह शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं. उनका कुल निवेश करीब 10 करोड़ रुपये का है. जबकि पत्नी ने नाम 21 लाख रुपये का निवेश है. अनंत का निवेश बॉन्ड, शेयर बाजार और कई कंपनियों में हिस्सेदारी हैं. 

हाथी-घोड़ा भी अनंत सिंह के पास
अनंत सिंह को घोड़े पालने का खूब शौक रहा है, जिसकी वजह से वे अक्‍सर चर्चा में रहते हैं. बिहार विधानसभा में उनकी बग्घी से एंट्री खूब सुर्खियां बटोरी थीं. कई बार उन्हें घोड़े की सवारी करते हुए भी देखा गया है. इसके अलावा, उनके पास गाय-भैंस भी बड़ी संख्‍या में रहे हैं. अनंत सिंह ने अपने पास हलफनामे में गाय, भैंस और हाथी होने की बात कही है. जिसकी कीमत करीब 1.90 लाख रुपये आंकी गई है. 

अनंत सिंह ने बताया है कि उनके पास नकद करीब 15.61 लाख रुपये है, जबकि उनकी पत्नी के पास 34.60 लाख रुपये नकद है. अनंत सिंह के पास तीन लग्जरी SUV वाहन हैं, जिनकी कीमत 3.23 करोड़ रुपये है. वहीं उनकी पत्नी के पास तीन कारें हैं, जिनकी कीमत 77.62 लाख रुपये बताई गई है. 

बता दें, इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के टिकट पर मोकामा सीट जीती थीं. लेकिन बाद में राज्य की NDA सरकार का समर्थन करने लगी थीं. वहीं अनंत सिंह 1990 से मोकामा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं. उनके परिवार ने इस सीट पर लगभग तीन दशक से अपना दबदबा बनाए रखा है.

    Advertisement