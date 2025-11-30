scorecardresearch
 
IPO Alert: खुलने से पहले ही इस IPO का गदर, GMP ताबड़तोड़... कमाई के सिग्नल

Meesho IPO GMP: मीशो का आईपीओ दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में आ रहा है. इसमें निवेशक 3 से 5 दिसंबर तक पैसे लगा सकेंगे. खुलने से पहले ही ये ग्रे-मार्केट में गदर मचा रहा है.

खुलने से पहले ही मीशो के आईपीओ ने दिए कमाई के संकेत (Photo: ITG)
ऑनलाइन कपड़े बेचने वाली कंपनी मीशो का आईपीओ (Meesho IPO) अगले हफ्ते ओपन होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही ग्रे-मार्केट में गदर मचाता हुआ नजर आ रहा है. इस इश्यू का जीएमपी (Meesho GMP) 38 फीसदी चल रहा है और ये कंपनी के शेयरों की शेयर बाजार (Stock Market) में दमदार लिस्टिंग का संकेत है. मतलब पैसे लगाने वालों को तगड़ा फायदा हो सकता है. 

5421 करोड़ रुपये का IPO
आईपीओ में निवेश (IPO Investment) की तैयारी कर रहे हैं, तो अगला हफ्ता आपके लिए शानदार रहने वाला है. दरअसल, ऑनलाइन कपड़े बेचने वाली दिग्गज कंपनी मीशो अपना आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन कर रही है, जिसमें तीन दिन यानी 5 दिसंबर तक पैसे लगाए जा सकेंगे. सॉफ्टबैंक द्वारा समर्थित इस ई-कॉमर्स कंपनी के आईपीओ के साइज की बात करें, तो ये 5,421.20 करोड़ रुपये है. 

प्राइस बैंड इतना, GMP धमाल
मीशो के इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड (Meesho Price Band) की बात करें, तो ये 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया या है. वहीं खुलने से पहले ही इसका ग्रे-मार्केट प्रीमियम रविवार की शाम 37.84% चल रहा था. Meesho GMP के आधार पर उम्मीद है कि मीशो के शेयरों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग (Meesho Share Listing) 153 रुपये पर हो सकती है. मतलब अपर प्राइस बैंड से सीधे 42 रुपये ज्यादा. 

हर लॉट पर इतने फायदे के संकेत 
GMP के आधार पर अगर निवेशकों के फायदे का कैलकुलेशन करें, तो बता दें कि कंपनी ने आईपीओ के तहत 135 शेयरों का लॉट साइज तय किया है. इसका मतलब है कि किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी ही होगी. अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इसके लिए कम से कम 14,985 रुपये का निवेश करना होगा.

अब अगर हालिया जीएमपी के अनुसार बाजार में Meesho Share लिस्ट होते हैं, तो फिर निवेश की गई ये रकम लिस्टिंग के साथ ही बढ़कर 20,655 रुपये हो जाएगी. मतलब निवेशकों को झटके में हर एक लॉट पर सीधे 5670 रुपये का फायदा होगा. 

10 दिसंबर को शेयर लिस्टिंग
Meesho IPO के 4,250 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी, जबकि प्रमोटर्स द्वारा 10.55 करोड़ के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए की जाएगी. 5 दिसंबर को आईपीओ क्लोज होने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट प्रोसेस 8 दिसंबर को किया जाएगा. इसका रिफंड प्रोसेस 9 दिसंबर को शुरू होगा और इसी दिन निवेशकों के डीमैट खातों में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे. Stock Market के दोनों इंडेक्स BSE-NSE पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की गई है. 

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ मार्केट में किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

