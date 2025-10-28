सोना-चांदी से कच्चे तेल तक... MCX पर ट्रेडिंग पड़ी ठप, सामने आई ये बड़ी वजह

शेयर बाजार (Stock Market) में मंगलवार को गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ट्रेडिंग नहीं हो रही है. आमतौर पर एमसीएक्स पर सुबह 9 बजे कारोबार की शुरुआत हो जाती है, लेकिन आज सुबह 10 बजे तक ये शुरू नहीं हो सकी थी. एमसीएक्स की वेबसाइट पर इसे लेकर अलर्ट किया गया है और असुविधा के लिए खेद जताया गया है.

तकनीकी समस्या के चलते रुकावट

मंगलवार को देश की सबसे बड़े कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 9 बजे ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं हुई. एमसीएक्स वेबसाइट के मुताबिक, टेक्निकल इश्यू के चलते इसमें रुकावट आई है और पहले इसे 9.30 बजे तक टाला गया फिर 10.30 तक के लिए सस्पेंड किया गया. इसके बाद भी ट्रेडिंग शुरू नहीं हो सकी थी. वेबसाइट पर जारी एक अलर्ट मैसेज में कहा गया है कि असुविधा के लिए खेद है, तकनीकी खराबी के चलते ट्रेडिंग में रुकावट आई है और इस वजह से ट्रेडिंग डीआर साइट से की जाएगी.

गौरतलब है कि एमसीएक्स भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है. इस पर यह Gold, Silver से लेकर अन्य मेटल समेत एग्रीकल्चर व अन्य कमोडिटी में वायदा कारोबार किया जाता है. कुल कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में इसका 98% हिस्सा है.

