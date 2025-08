कोई 23... तो कोई 31 साल में Billionaire, देखें सबसे कम उम्र में अरबपति बनने वाले दिग्गजों की लिस्ट

दुनिया में अमीरों (Richest In World) की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इनमें से कई ऐसे भी जो कम उम्र में ही इस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं. अगर सबसे कम उम्र में अरबपतियों (Billionaire In Yongest Age) की लिस्ट में शामिल होने वाले बिजनेस सेक्टर के दिग्गजों की बात करें, तो इसमें सबसे ऊपर मेटा-फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zukerberg) का नाम आता है, जो महज 23 साल की उम्र में ही Billionaires List में शामिल हो गए थे. वहीं इसमें एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स सेक्टर तक की हस्तियां शामिल हैं.

जुकरबर्ग 23 साल में बने थे अरबपति

वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने अलग-अलग सेक्टर्स में काम करने वाले दुनिया के ऐसे अरबपतियों की लिस्ट जारी की है, जो सबसे कम उम्र में अरबपतियों की लिस्ट में नाम दर्ज करा चुके हैं. इनमें से कई तो अब World's Top-10 Billionaires List में भी शामिल हैं. Mark Zukerberg जब 23 साल के थे, तो अरबपति बन चुके थे और फिलहाल दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं. जुकरबर्ग की नेटवर्थ ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, 263 अरब डॉलर है. लिस्ट में अगला नाम ईवान थॉमस स्पाइगल (Evan Thomas Spiegel) का है, जो अमेरिकी बिजनेसमैन हैं और Snap Inc के सीईओ और को-फाउंडर हैं. ये भी महज 25 साल की उम्र में अरबपति बन गए थे.

लैरी पेज-सर्गेई ब्रिन भी लिस्ट में

तीसरे और चौथे सबसे कम उम्र में अरबपति बनने वाले शख्स लैरी पेज व सर्गेई ब्रिन हैं, जो गूगल (Google) के को-फाउंडर्स हैं. 1998 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान मिले और फिर गूगल की स्थापना की. 2015 में इन्होंने Alphabet.Inc नामक पैरेंट कंपनी बनाई, जिसमें गूगल, नेस्ट, कैलिस्को समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं. Larry Page जहां 30 साल की उम्र में अरबपति बने थे, तो वहीं Sergey Brin ने 31 साल की उम्र में Billionaires List में एंट्री मारी थी. खास बात ये है कि ये दोनों ही फिलहाल दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं. लैरी पेज 170 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ छठे सबसे अमीर, तो सर्गेई ब्रिन 159 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सातवें पायदान पर हैं. लिस्ट में शामिल अन्य अरबपतियों की बात करें, तो...

दुनिया के सबसे अमीर मस्क का भी नाम

वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए डेटा पर नजर डालें, तो इसमें और बड़े नामों में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिन गेट्स (Bill Gates) 31 साल की उम्र में, सिंगर रिहाना 33 साल में, स्पोर्ट्स सेक्टर से टाइगर वुड्स भी 33 साल में अरबपति बन गए थे. जेफ बेजोस ने 35 साल, स्टीव बाल्मर ने 38 साल और आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (World Richest Elon Musk) ने 41 साल की उम्र में अरबपतियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराया था.

Age when they became billionaires:



🇺🇸 Mark Zuckerberg: 23

🇺🇸 Evan Spiegel: 25

🇺🇸 Larry Page: 30

🇺🇸 Sergey Brin: 31

🇺🇸 Bill Gates: 31

🇧🇧 Rihanna: 33

🇺🇸 Tiger Woods: 33

🇺🇸 Jeff Bezos: 35

🇺🇸 LeBron James: 37

🇺🇸 Steve Ballmer: 38

🇬🇧 J.K. Rowling: 38

🇺🇸 Mark Cuban: 40

🇺🇸 Elon…