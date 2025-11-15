scorecardresearch
 

Stock Market Alert: 'मुनाफे में छिपा है बड़ा रिस्‍क...' 2008 में मंदी की भविष्‍यवाणी करने वाले शख्‍स ने फिर किया अलर्ट

साल 2008 में आई मंदी की भविष्‍यवाणी करने वाले एक दिग्‍गज निवेशक ने फिर से ग्‍लोबल स्‍तर पर स्‍टॉक मार्केट में एक बड़े खतरे की घंटी बजाई है. इस बार उन्‍होंने टेक कंपनियों के पॉफिट को लेकर सवाल उठाया है.

Advertisement
X
निवेशक ने दी बड़ी चेतावनी. (Photo: File/ITG)
निवेशक ने दी बड़ी चेतावनी. (Photo: File/ITG)

ग्‍लोबल स्‍तर पर शेयर मार्केट में रिस्‍क को लेकर एक बड़ी चेतावनी आई है. ये अलर्ट टेक्‍नोलॉजी सेक्‍टर्स की कंपनियों के भारी मुनाफा के रिपोर्ट पर आई है. माइकल बरी ने चेतावनी दी है कि कंपनियों का मुनाफा गंभीर संदेह पैदा कर रहा है. उनका कहना है कि बढ़ती कमाई और AI पर लगातार खर्च से बिग टेक में बाजार का भरोसा बढ़ा है, लेकिन इनकी कमाई में बड़ा रिस्‍क दिखाई दे रहा है. 

दिग्‍गज इन्‍वेस्‍टर माइकल बरी ने 2008 के हाउसिंग पतन की भविष्यवाणी की थी और एक बार फिर उन्‍होंने मंदी की चेतावनी दी है, लेकिन इस बार लोन और हाउसिंग को लेकर नहीं, बल्कि अकाउंटिंग को लेकर चेतावनी दी गई है. 

दिग्‍गज निवेशक ने क्‍या दी चेतावनी? 
हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में बरी ने मेटा और अल्‍फाबेट जैसी कंपनियों के कदम की ओर इशारा किया, जो एक छोटी लेकिन प्रभावशाली चेतावनी दिख रही है. उन्‍होंने कहा कि सर्वर, चिप्स और अन्य AI इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान को लंबा करके, ये कंपनियां नॉन-कैश खर्चों को कम कर रही हैं, जो नेट इनकम पर असर डालते हैं. इसका मतलब है कि कैश फ्लो में कोई वास्तविक वृद्धि किए बिना, कागज पर ज्‍यादा मुनाफा दिखाना.

सम्बंधित ख़बरें

He warned that even a modest correction in AI valuations could trigger a broader market decline, given how heavily benchmark indices are weighted toward a handful of tech giants.
सेंसेक्‍स निचले स्‍तर से 600 अंक उछला, 17% तक चढ़े ये स्‍टॉक! 
On Wednesday, the Sensex climbed 595.19 points, or 0.71 per cent, to close at 84,466.51, while the Nifty50 rose 180.85 points, or 0.70 per cent, to settle at 25,875.80.
ग्‍लोबल संकेत... भारतीय शेयर बाजार धड़ाम, इन स्‍टॉक में भारी दबाव 
Graphite India stock slipped 10% to Rs 519.15 today. Market cap of the firm stood at Rs 10,554 crore.
उधर यूएस और एशियाई मार्केट क्रैश, यहां बिहार में काउंटिंग...आज फुल अलर्ट पर शेयर बाजार 
Muthoot Finance Results
गोल्‍ड पर लोन देती ये कंपनी... प्रॉफिट में गजब उछाल, शेयर पर दिखेगा असर 
Groww Share Rise
पहले बंपर IPO लिस्टिंग... अब ताबड़तोड़ कमाई करा रहा ये शेयर, आज 10% तेजी 

उन्‍होंने कहाकि ये अवैध नहीं हैं, लेकिन ये संचालन की वास्तविक लागत को छिपाता है. उन्होंने हाल ही में इक्विटी और एक्‍सचेंज कमीशन के साथ अपने फंड का रजिस्‍ट्रेशन कैंसिल कर दिया, जिससे उनकी आलोचना और भी पेचीदा हो गई.

Advertisement

मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अल्‍फाबेट ने ऐसा क्‍या किया? 
मेटा का अनुमान है कि अब उसके कंप्यूटिंग उपकरण चार साल से बढ़कर साढ़े पांच साल तक चलेंगे. इस बदलाव ने अकेले ही 2025 के डिप्रसिएशएन एक्‍सपेंस को लगभग तीन अरब डॉलर कम कर दिया है. माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट ने भी यही किया है और अपने हार्डवेयर की उपयोगिता बढ़ाने का दावा किया है. इसका असर काफी महत्वपूर्ण है, क्‍योंकि खर्च कम हुआ, मुनाफा बढ़ा और निवेशकों ने पैसे लगाकर खुशी मनाई है.

हालांकि अमेजन ने इसके उलट रास्‍ता अपनाया और च‍िप अपग्रेड की तेज गति का हवाला देते हुए अपने सर्वर की लाइफ 6 साल से घटाकर साल कर दी. अमेरिप्राइज फाइनेंशियल के मुख्य मार्केट रणनीतिकार एंथनी सैग्लिम्बेन ने कहा कि AI का प्रचार एक ऐसे दौर में पहुंच रहा है जहां उसे आर्थिक रूप से खुद को साबित करना होगा. निवेशक कठिन सवाल पूछ रहे हैं.

तेजी से बढ़ रहा कैपिटल एक्‍सपेंडेचर
कैपिटल एक्‍सपेंडेचर तेजी से बढ़ रहे हैं. मेटा, अल्फाबेट, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अगले बारह महीनों में AI इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 460 अरब डॉलर से ज्‍यादा खर्च करने की उम्मीद है. इसका ज्‍यादातर हिस्सा ऐसे उपकरणों पर खर्च होगा जिनका मूल्य जल्दी कम हो जाता है.नए कदम के बाद भी खर्च बढ़ रहा है. अल्फाबेट, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने पिछली तिमाही में बाईस अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया, जो एक साल पहले दस अरब डॉलर था. अगले साल इसी समय तक यह आंकड़ा तीस अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

Advertisement

कई एक्‍सपर्टस को अब भी है उम्‍मीद
फिर भी तीसरी तिमाही की कमाई उम्मीदों से बेहतर रही. मैग्निफिसेंट सेवन की मुनाफे में 27 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पहले के अनुमानों से लगभग दोगुनी है. कुछ एक्‍सपर्ट्स अभी भी आशावादी हैं. उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन ग्लेसर जैसे अन्य विश्लेषकों का कहना है कि जोखिम वास्तविक है. उन्होंने कहा कि अगर एआई के मुनाफे में तेजी नहीं आती, तो तगड़ा नुकसान होगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement