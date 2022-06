LPG Subsidy Rule Change: रसोई गैस सिलेंडर पर खत्म हुई सब्सिडी, अब सिर्फ इन लोगों को 200 रुपये छूट

महंगाई (Inflation) की मार झेल रहे आम लोगों के लिए एक बुरी खबर है. रसोई गैस के सिलेंडर (LPG Cylinder) पर राहत की उम्मीद कर रहे लोगों को इस खबर से निराशा होने वाली है. सरकार ने बिलकुल साफ कर दिया है कि अब उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) को छोड़ एलपीजी सिलेंडर पर किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलने वाली है. बाकी सभी कैटेगरी के ग्राहकों बिना सब्सिडी वाले रेट पर ही एलपीजी सिलेंडर (Non-Subsidised LPG Cylinder) खरीदना होगा.

सरकार ने किया साफ, अब सब्सिडी नहीं

ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन (Oil Secretary Pankaj Jain) ने इस बारे में स्थिति साफ करते हुए बीते दिनों एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जून 2020 से एलपीजी सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई है. इस मामले में एक मात्र सब्सिडी दी जा रही है, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने किया था. जैन ने कहा, 'कोविड महामारी के शुरुआती दिनों से ही एलपीजी सिलेंडर खरीदने वालों को कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है. उसके बाद से सिर्फ एक ही सब्सिडी है और वह उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों के लिए है.'

वित्त मंत्री ने मई में किया था ये ऐलान

सेक्रेटरी के इस बयान से साफ हो गया है कि अब एलपीजी पर सब्सिडी (Subsidy on LPG Cylinder) सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ गरीब महिलाओं व अन्य लाभार्थियों को मिलेगा. इनके अलावा बाकी के सभी परिवारों को मार्केट प्राइस पर ही सिलेंडर खरीदने होंगे. वित्त मंत्री ने पिछले महीने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी (Diesel Petrol Excise Duty Hike) कम करने का ऐलान किया था. तब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की कटौती की गई थी. इसके साथ ही उन्होंने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए साल में 12 सिलेंडर पर 200-200 रुपये की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया था.

सिर्फ उज्ज्वला योजना में मिलेगी सब्सिडी

अभी दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर (Domestic LPG Cylinder) की कीमत 1,003 रुपये है. जो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें मौजूदा कीमत के हिसाब से एलपीजी सिलेंडर 803 रुपये में मिलेगा. इन लाभार्थियों को सब्सिडी के 200 रुपये उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को छोड़ बाकी के सभी कैटेगरी के लोगों के लिए सिलेंडर के दाम 1,003 रुपये ही रहेंगे. वित्त मंत्री ने तब कहा था कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी देने से सरकारी खजाने को 6,100 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

ऐसे एक-एक कर समाप्त हुई सब्सिडी

सरकार धीरे-धीरे सभी चीजों पर सब्सिडी समाप्त कर रही है. सबसे पहले मनमोहन सरकार (Manmohan Govt) ने जून 2010 में पेट्रोल पर सब्सिडी (Subsidy On Petrol) समाप्त की थी. इसके बाद नवंबर 2014 में मोदी सरकार (Modi Govt) ने डीजल पर सब्सिडी (Subsidy On Diesel) समाप्त की. इसके कुछ साल बाद केरोसिन पर भी सब्सिडी (Subsidy On Kerosene) बंद कर दी गई. अब एलपीजी सिलेंडर पर भी सब्सिडी एक तरह से समाप्त हो गई है. मोदी सरकार ने पहले स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का विकल्प दिया था. अब बिना किसी औपचारिक आदेश के इस सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है.