LIC सिर्फ इंश्‍योरेंस कंपनी ही नहीं है, बल्कि शेयर बाजार में इसका बहुत बड़ा निवेश है. एलआईसी ने शेयर बाजार में कुल 17 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें से आधा हिस्‍सा 14 ब्‍लू-चिप कंपनियों में है. BT रिसर्च के एक रिसर्च में पता चला है कि 14 लार्ज कैप शेयरों का कुल मिलाकर LIC के इक्विटी पोर्टफोलियो में 8.5 लाख करोड़ रुपये का योगदान है.

1 दिसंबर 2025 तक एलआईसी ने कुल 310 शेयरों में निवेश किया है और इसका कुल पोर्टफोलियो साइज 17 लाख करोड़ रुपये है. कुछ कंपनियों ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में उम्‍मीद से बेहतर नतीजे दिए, जिससे मार्केट पर नज रखने वालों का रुझान इन कंपनियों पर बना रहा.

रिलायंस में एलआईसी का सबसे बड़ा निवेश

1.44 लाख करोड़ रुपये के वैल्‍यूवेशन के साथ रिलायंस इंडस्‍ट्रीज (RIL) में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का सबसे बड़ा दांव है. रिलायंस में इसकी 6.94% हिस्‍सेदारी या 92.17 करोड़ शेयर हैं. रिलायंस इस साल करीब 29% बढ़कर 1,566 रुपये पर पहुंच गए हैं. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़, आरआईएल पर 1,765 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ तेजी का रुख अपना रही है.

SBI में इतना लगाया पैसा

लिस्‍ट में अगला नाम भारतीय स्टेट बैंक का है. 1 दिसंबर, 2025 तक, देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का मौजूदा वैल्‍यू 85,432 करोड़ रुपये था. बीमा क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी के पास बैंक में 9.59% हिस्सेदारी या 877.88 मिलियन शेयर थे. ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल ने नवंबर में SBI को 'एक्युमुलेट' रेटिंग दी थी और 1,050 रुपये का टारगेट तय किया है.

ITC में भी बड़ा निवेश

एलआईसी एफएमसीजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ITC में 80,306 करोड़ रुपये और इंजीनियरिंग से लेकर निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो में 72,830 करोड़ रुपये का निवेश किया है. 30 सितंबर, 2025 तक, इस बीमा कंपनी के पास ITC और एलएंडटी में क्रमशः 15.86% और 13.14% हिस्सेदारी थी. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में एलएंडटी और आईटीसी का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल क्रमशः लगभग 16% और 3% बढ़ा.

आईटी सेक्‍टर में भी बड़ा निवेश

आईटी सेक्‍टर की बात करें तो एलआईसी के पास 1 दिसंबर, 2025 तक इंफोसिस के 64,528 करोड़ रुपये के शेयर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के 56,983 करोड़ रुपये के शेयर थे. नुवामा के अनुसार, मैक्रो चुनौतियों के कारण निकट भविष्य में लार्ज-कैप शेयरों की गति धीमी रहेगी, लेकिन तकनीकी खर्च में सुधार और जनरल एआई के नेतृत्व में अपार अवसरों के साथ मध्यम अवधि में सुधार होगा.

दूसरी ओर, बैंकिंग क्षेत्र से एलआईसी के पास HDFC Bank के 65,282 करोड़ रुपये, IDBI Bank के 53,020 करोड़ रुपये, ICICI Bank के 49,005 करोड़ रुपये और Axis बैंक के 31,241 करोड़ रुपये के शेयर हैं. भारती एयरटेल (49,005 रुपये), ओएनजीसी (30,758 रुपये), और महिंद्रा एंड महिंद्रा (29,866 करोड़ रुपये) के शेयर हैं.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

