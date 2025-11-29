scorecardresearch
 
आ गए Lenskart के तिमाही नतीजे, कंपनी को शानदार प्रॉफिट... शेयर पर रखें नजर

चश्‍मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट के सितंबर तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कंपनी को शानदार प्रॉफिट हुआ है. इस कंपनी का रेवेन्‍यू भी 21 फीसदी बढ़ा है.

लेंसकार्ट के तिमाही नतीजों का ऐलान. (Photo: Lenskart)
Lenskart Solutions ने 30 सितंबर, 2025 को समाप्‍त तिमाही के लिए अपने नतीजों का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने मार्केट में लिस्‍ट होने के बाद से पहली बार अपने तिमाही नतीजों को जारी किया है, जिसके मुताबिक कंपनी को शानदार प्रॉफिट हुआ है. निरंतर मांग और परिचालन में मजूती पर, इस आईवियर रिटेल दिग्गज ने राजस्व और लाभ, दोनों मोर्चों पर दोहरे अंकों की ग्रोथ दर्ज की है. 

दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 102.2 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 85.4 करोड़ रुपये की तुलना में साल-दर-साल 19.7 प्रतिशत की तेजी दिखाता है. ऑपरेशन से रेवेन्‍यू में साल-दर-साल 20.8 प्रतिशत बढ़कर 2,096 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1,735 करोड़ रुपये था. यह कंपनी की मार्केट में बढ़ते पैठ को दिखाता है. 

कंपनी के एबिटा में शानदार ग्रोथ 
ऑपरेशन लेवल पर लेंसकार्ट ने शानदार मार्जिन ग्रोथ दर्ज की है. EBITDA साल-दर-साल 44.5 प्रतिशत बढ़कर 414.20 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 287 करोड़ रुपये थी. जिस कारण EBITDA मार्जिन पिछले वर्ष की इसी अवधि के 16.52 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 19.76 प्रतिशत हो गया, जो बेहतर यूनिट इकोनॉमिक्स और कम लागत का संकेत है. 

तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर, नेट प्रॉफिट पिछली जून तिमाही के 60 करोड़ रुपये से 70 प्रतिशत बढ़ गया. राजस्व में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 1,894 करोड़ रुपये थी. ऑपरेशन सही तरीके से चला, क्योंकि EBITDA तिमाही-दर-तिमाही 336 करोड़ रुपये से 23.3 प्रतिशत बढ़ा और मार्जिन 18 प्रतिशत से बढ़कर 19.8 प्रतिशत हो हुआ है. 

आंकड़ों को बारीकी से देखने पर क्‍या पता चला? 
वित्तीय आंकड़ों पर बारीक नजर डालने से व्यापक तेजी का पता चलता है. भारतीय सेगमेंट में भारी तेजी रही है, जिसने राजस्व में 1,230.6 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि ओनडेज़ जैसी सहायक कंपनियों के सहयोग से इंटरनेशनल  कारोबार ने 879.6 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

ग्‍लोबल स्‍तर पर कैसे रहे कंपनी के नतीजे
अपनी वैश्विक उपस्थिति और तकनीकी क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए, इस तिमाही में अच्‍छे ऑर्डर्स और डील्‍स दिखें. लेंसकार्ट सिंगापुर, एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने स्टेलियो वेंचर्स एसएल (मेलर) में लगभग 410 करोड़ रुपये में 84.21 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की. इसके अलावा कंपनी ने क्वांटडुओ टेक्नोलॉजीज़ में 79.04 प्रतिशत एक्‍स्‍ट्रा हिस्सेदारी हासिल करके अपनी पकड़ मज़बूत की, जिससे यह एक सहायक कंपनी बन गई.

ये नतीजे लेंसकार्ट के ब्लॉकबस्टर आईपीओ के तुरंत बाद आए हैं. कंपनी ने हाल ही में 18.1 करोड़ से ज़्यादा इक्विटी शेयरों का पब्लिक इश्‍यू पूरा किया है, जिसमें नए इश्‍यू और बिक्री प्रस्ताव के ज़रिए लगभग 7,278 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

