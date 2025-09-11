Larry Ellison Success Story: पैदा होते ही मां ने छोड़ा, खुद की 5 शादियां, गरीबी से निकल ऐसे दुनिया के सबसे अमीर बने लैरी एलिसन

अरबपतियों की लिस्ट में अचानक लंबी छलांग लगाते हुए 81 साल के लैरी एलिसन ने एलन मस्क को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कुर्सी पर कब्जा जमाया.उनकी सक्सेस स्टोरी बेहद ही दिलचस्प और किसी फिल्मी कहानी के जैसी है. दरअसल, पैदा होते ही एलिसन की मां ने उन्हें रिश्तेदारों को गोद दे दिया था. इसके बाद उनका शुरुआती जीवन गरीबी में बीता, लेकिन पढ़ाई के दौरान उनके दिमाग में कुछ बड़ा करने का आइडिया आया, जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी और अब उन्होंने दुनिया के नंबर-1 अमीर इंसान का ताज अपने नाम किया है. आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में...

शेयर में 41% तेजी से बने नंबर-1 अमीर

सबसे पहले बताते हैं बीते कारोबारी दिन बुधवार 10 सितंबर को लैरी एलिसन को मिली बड़ी उपलब्धि के बारे में, तो उनकी कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन के शानदार तिमाही नतीजों का सीधा असर इसके शेयर पर देखने को मिला. ओरेकल स्टॉक कारोबार के दौरान एक ही दिन में 41% तक चढ़ गया था.

शेयर में तूफानी तेजी के चलते लैरी एलिसन की नेटवर्थ भी महज 24 घंटे में 101 अरब डॉलर के उछाल के साथ 393 अरब डॉलर पर पहुंच गई और दुनिया के नंबर एक अमीर का ताज एलन मस्क के सिर से हटकर एलिसन के सिर पर सज गया. जिस समय उन्होंने नंबर एक पायदान पर कदम रखा, उस समय एलन मस्क की नेटवर्थ 385 अरब डॉलर थी. हालांकि, इसके बाद लैरी एलिसन की संपत्ति में गिरावट भी देखने को मिली.

48 साल तक नहीं देखा मां का मुंह

टेक सेक्टर में 81 साल के लैरी एलिसन का बड़ा नाम है और अब उन्होंने पहली बार दुनिया के सबसे अमीर इंसान का तमगा भी हासिल किया है, लेकिन उनका शुरुआती जीवन बेहद उथल-पुथल भरा रहा है. उनकी इस सफलता के पीछे उनके जीवन के संघर्षों और उनसे निकलने के हुनर का अहम रोल रहा. लैरी का जन्म जून 1944 में न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन उनकी यहूदी मां ने पैदा होने के 9 महीने बाद उन्‍हें अपने पास रखने के बजाय रिश्‍तेदारों को गोद दे दिया था. रिपोर्ट्स की मानें, तो 48 साल की उम्र तक लैरी एलिसन ने अपनी मां का मुंह तक नहीं देखा था.

लैरी एलिसन का शुरुआती जीवन गरीबी के बीच गुजरा था. पढ़ाई-लिखाई में भी उनका मन कम ही लगा. शिकागो यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर कुछ अलग करने का प्लान बनाया और उनके आइडिया ने बड़ा कमाल किया.

पढ़ाई छोड़ी, कोडिंग सीख किया कमाल

ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के बाद लैरी एलिसन ने कैलिफोर्निया का रुख किया और कुछ सालों तक अलग-अलग कंपनियों में नौकरी करते रहे. इस दौरान उन्होंने तमाम टेक प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हुए कोडिंग और सॉफ्टवेयर से जुड़ी बारीकियों को समझा. इसके बाद साल 1977 में सिर्फ 2000 डॉलर के निवेश के साथ दोस्तों बॉब माइनर और एड ओट्स के साथ मिलकर सांता क्लारा, कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज की स्थापना की थी और करीब पांच साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर, सीआईए से मिले एक डेटाबेस प्रोग्राम के कोड नेम पर रख दिया, जो 'ओरेकल' था. उनकी कंपनी साल 1986 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी.

करीब 4 दशक तक बने रहे सीईओ

ओरेकल कॉरपोरेशन मार्केट में लिस्ट होने के बाद लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई. इसकी शुरुआत से लेकर सितंबर 2014 तक लैरी एलिसन ने कंपनी में चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की जिम्मेदारी संभाली. फोर्ब्स की रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी का लगभग पूरा हिस्सा एलिसन ने साल 2012 में खरीद लिया था.

करीब चार दशकों तक कंपनी की कमान संभालने के बाद वे हवाई के लनाई आइलैंड पर जाकर बस गए, जिसका करीब 98% हिस्सा उन्होंने 2012 में 300 मिलियन डॉलर खर्च कर खरीदा था. लेकिन, सीईओ का पद छोड़ने के बाद भी वे कंपनी से लगातार जुड़े रहे और अभी भी 81 साल के उम्र में कंपनी के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं.

पांच शादियां और दो बच्चे

दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने लैरी एलिसन की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही है, उन्होंने 5 शादियां कीं. उनकी पहली शादी 1967 में एड्डा क्विन के साथ हुई थी, जो 1974 तक ही चल सकी. इसके बाद 1977 में उन्होंने दूसरी शादी नैंसी व्हीलर के साथ की, लेकिन एक साल बाद ही ये टूट गई. एलिसन ने तीसरी शादी बारबरा बूथे के साथ 1983 में की, जो तीन साल चली.

इसके बाद उनकी चौथी पत्नी मेलानी क्राफ्ट बनीं, जिनके साथ उनकी शादी 2003 में हुई और ये सात साल से ज्यादा चली. उनकी पांचवीं शादी जोलिन झू के साथ हुई, जो उनके करीब 47 साल छोटी भी हैं. पांच शादियां करने वाले एलिसन के दो बच्चे हैं. इनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल है. बेटे का नाम डेविड एलिसन है, जबकि बेटी का नाम मेगन एलिसन है.

