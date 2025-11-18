scorecardresearch
 

Rohini Acharya Net Worth: लालू फैमिली में बवाल... तेजस्वी से चार गुना से अधिक संपत्ति रोहिणी के पास, पति भी धनवान

Lalu Prasad Yadav Family Feud: लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को जहां बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं इसके बाद उनके परिवार में बड़ा कलह शुरू हो गया है. बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

संपत्ति के मामले में तेजस्वी यादव से बहुत आगे हैं रोहिणी आचार्य (Photo: PTI)
संपत्ति के मामले में तेजस्वी यादव से बहुत आगे हैं रोहिणी आचार्य (Photo: PTI)

लालू प्रसाद यादव की फैमिली में बवाल (Lalu Yadav Family Feud) जारी है. भाई तेजस्वी यादव और बहन रोहिणी आचार्य आमने-सामने हैं. दरअसल, रोहिणी ने अपने भाई समेत कुछ अन्य RJD नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. पिता Lalu Yadav को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी ने यहां तक कह दिया कि घर में उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई. इस पारिवारिक कलह के बीच बता दें कि संपत्ति के मामले में Rohini Acharya, भाई Tejashwi Yadav से चार गुना नेटवर्थ रखती हैं. यही नहीं उनके पति शमशेर सिंह में काफी धनवान व्यक्ति हैं. आइए जानते हैं किसके पास क्या-क्या है?  

लालू परिवार में मचा घमासान 
सबसे पहले बात कर लेते हैं लालू फैमिली खड़े हुए विवाद के बारे में, तो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पटना एयरपोर्ट पर दिए अपने बयान में उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी कि उन्हें मारने के लिए घर में चप्पल तक उठा ली गई. विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद फैमिली में मचा ये धमासान चर्चा की विषय बना हुआ है. 

तेजस्वी यादव के पास इतनी संपत्ति 
बात अगर संपत्ति की करें, तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव करोड़ों की नेटवर्थ (Tejashwi Yadav Net Worth) रखते हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को सौंपे गए हलफनामे में उन्होंने इसका खुलासा किया था. इसमें बताया गया था कि उनकी कुल नेटवर्थ करीब 8.1 करोड़ रुपये है. इसमें उनके पास 6.12 करोड़ रुपये कीमत की चल संपत्ति, जबकि 1.88 करोड़ रुपये कीमत की अचल संपत्ति शामिल है. नॉमिनेशन के समय उन्होंने अपने पास 1.5 लाख रुपये की नकदी होने और बैंक खातों में लाखों रुपये डिपॉजिट होने की जानकारी दी थी. इस दौरान उन्होंने अपनी देनदारियों के बारे में बताया था, जिसके मुताबिक, उनपर कुल सरकारी देनदारी 1.35 करोड़ रुपये की है. इसके अलावा उनके ऊपर 55.55 लाख रुपये के दूसरे कर्ज भी हैं. 

तेजस्वी से 4 गुना ज्यादा रोहिणी की संपत्ति
तेजस्वी यादव समेत उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगातार राजनीति हलकों में सनसनी फैलाने वालीं रोहिणी आचार्य की संपत्ति के बारे में बात करें, तो उनके पास Tejashwi की तुलना में करीब चार गुना से ज्यादा संपत्ति है. बीते साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहिणी सारण से चुनाव मैदान में उतरी थीं, हालांकि हार गईं थी. चुनाव के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे में अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का खुलासा किया था. 

माय नेता डॉट कॉम पर अपलोड इस चुनावी हलफनामे पर नजर डालें, तो Rohini Acharya Net Worth 36.62 करोड़ रुपये है, जबकि उनके ऊपर करीब 1.30 करोड़ रुपये का कर्ज भी है. इसमें उन्होंने बताया था कि उनके 495 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी, 5.50 किलोग्राम चांदी और 5 लाख रुपये कीमत के अन्य कीमत रत्न हैं. अचल संपत्ति की बात करें, तो रोहिणी के नाम पर 1 करोड़ की कॉमर्शियल बिल्डिंग, करीब 11 करोड़ रुपये की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, जो मुंबई और पटना में हैं. 

रोहिणी आचार्य के पति कौन, क्या करते हैं? 
जहां Rohini Acharya के पास करोड़ों की संपत्ति हैं, तो उनके पति समरेश सिंह भी काफी धनवान हैं. रोहिणी और समरेश की शादी साल 2002 में हुई थी. वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और साल 2006 में उन्होंने INSEAD से फाइनेंस से MBA किया था. सिंगापुर और जकार्ता में उन्होंने कई बड़ी कंपनियों में काम किया, जिनमें GMR Infrastructure जैसे ब़ड़े नाम शामिल हैं. उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में लंबा समय बिताया है और करीब 7 साल तक सेवाएं दी हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो समरेश सिंह फिलहाल सिंगापुर में Evercore में इन्वेस्टर बैंकर के रूप में काम करते हैं. 

हालांकि, उनकी कुल नेटवर्थ के बारे में सटीक जानकारी मौजूद नहीं है. लेकिन रोहिणी आचार्य ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि पति समशेर सिंह के पास 10 लाख रुपये नकद, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बैंक डिपॉजिट, शेयर और बॉन्ड्स में 2 करोड़ रुपये का निवेश, 15 लाख रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी 40 लाख की कार, लगभग 32 लाख रुपये की Gold-Silver और डायमंड ज्वेलरी है. अचल संपत्ति में रोहिणी आचार्य के पति के नाम पर 1.27 करोड़ रुपये की एग्रीकल्चर लैंड है. इसके अलावा 39 लाख रुपये की नॉन एग्रीकल्चर लैंड है. 

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में वे रोहिणी से आगे हैं औऱ उनके नाम पर मुंबई के बिले पार्ले-अंधेरी में करीब 10 करोड़ रुपये कीमत के दो अपार्टमेंट के अलावा औरंगाबाद, वड़ोदरा, पटना में लाखों की कीमत के घर हैं.  

