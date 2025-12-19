scorecardresearch
 
IPO Alert: धमाकेदार लिस्टिंग के सिग्नल... GMP ₹520, क्या आपने लगाया है इस IPO में पैसे?

ICICI Prudential AMC IPO का आज शेयर मार्केट में डेब्यू होने वाला है और ये बाजार में एंट्री से पहले ही ग्रे-मार्केट में गदर मचाता नजर आ रहा है और निवेशकों की हर एक शेयर पर 500 रुपये से ज्यादा की कमाई का संकेत दे रहा है.

आज शेयर बाजार में होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयरों की लिस्टिंग (File Photo: ITG)
मार्केट कैप के लिहाज से देश की Top-10 वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल ICICI Bank की सब्सिडियरी कंपनी ICICI Prudential AMC का आईपीओ आज शेयर मार्केट (Share Market) में डेब्यू करने वाला है और इसके आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग के सिग्नल मिल रहे हैं. मतलब शेयर बाजार में इसके शेयर लिस्ट होते ही निवेशकों को तगड़ा फायदा हो सकता है. दरअसल, हम ये इस इश्यू के ग्रे-मार्केट प्रीमियम को देखकर कह रहे हैं, जो गदर मचा रहा है और मार्केट में एंट्री से ऐन पहले ही हर एक शेयर पर 500 रुपये से ज्यादा की कमाई का संकेत दे रहा है. 

10602 करोड़ का IPO होगा लिस्ट
ICICI Prudential AMC IPO सब्सक्रिप्शन के लिए बीते 12 दिसंबर को ओपन किया गया था और इसमें निवेशकों ने 16 दिसंबर तक पैसे लगाए थे. इस इश्यू के तहत कंपनी ने 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले 4,89,72,994 शेयर बिक्री के लिए पेश किए थे. इस आईपीओ के साइज की बात करें, तो यह 10,602.65 करोड़ रुपये था. यहां बता दें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का ये इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल आईपीओ था. 

निवेशकों का मिला जबरदस्त रिस्पांस 
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ को ओपनिंग डे से सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन तक निवेशकों का जोरदार रिस्पांस मिला था और अंतिम दिन तक ये कुल 39.17 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. इस इश्यू को सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स  यानी QIB कैटेगरी में मिला था, जो 123.67 गुना रहा था. वहीं एनआईआई कैटेगरी में ये इश्यू 22.04 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 2.53 गुना भरा था. 

GMP मचा रहा लगातार गदर 
अब बात करते हैं इसकी लिस्टिंग पर होने वाले संभावित फायदे के बारे में, तो पहले जान लें कि ICICI Prudential AMC IPO के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट होंगे. इसके लिए कंपनी ने 2061 से 2165 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था, लेकिन ग्रे-मार्केट में ये जबरदस्त प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है और निवेशकों को तगड़ी कमाई का संकेत दे रहा है. 

ICICI Prudential AMC IPO GMP लिस्टिंग डे यानी शुक्रवार को सुबह 8 बजे के आसपास 520 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. यानी अपने अपर प्राइस बैंड की तुलना में ये 24 फीसदी लिस्टिंग गेन के संकेत दे रहा है. इस जीएमपी पर कंपनी का स्टॉक शेयर बाजार में 2685 रुपये पर एंट्री ले सकता है. 

हर लॉट पर इतनी हो सकती है कमाई 
GMP के आधार पर कैलकुलेशन करें, तो निवेशकों को इस शेयर के लिस्ट होते ही तगड़ी कमाई हो सकती है. आईपीओ के तहत कंपनी ने छह शेयरों का लॉट साइज तय किया था और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 12,990 रुपये का निवेश करना था. वहीं अगर इसके शेयर 24 फीसदी प्रीमियम पर डेब्यू करते हैं, तो फिर निवेश की गई ये रकम झटके में बढ़कर 16,110 रुपये हो जाएगी और पैसे लगाने वालों को हर एक लॉट पर 3120 रुपये का सीधा मुनाफा होगा. 

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में पैसे लगाने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)  

