एलन मस्क के साथ निखिल कामथ, दिखाई अगले पॉडकास्ट की झलक, Video Viral

भारतीय अरबपति (Indian Billionaire) और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ (Nikhil Kamath) के अगले पॉडकास्ट में दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क (Elon Musk) दिखाई देंगे. कामथ ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए एक ब्लैक एंड व्हाइट टीजर लॉन्च किया है, जिसमें दोनों बिजनेस दिग्गज एक-दूसरे के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं. ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Viral Video) हो रही है.

और पढ़ें

निखिल कामथ ने जारी किया टीजर

Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामथ के लोकप्रिय 'WTF' पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में नंबर-1 पायदान पर काबिज एलन मस्क दिखाई देंगे. इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मचा है. Social Media पर शेयर किए गए एक ब्लैक-एंड-व्हाइट टीजर के जरिए इसकी झलक दिखाई दी है. 39 सेकंड की इस क्लिप में Elon Musk और Nikhil Kamath को एक फैक्ट्री में दिखाया गया है, जहां वे आराम से कॉफी की चुस्कियां लेते हुए एक-दूसरे के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं.

तेजी से Viral हो रहा वीडियो

वायरल वीडियो क्लिप के साथ निखिल कामथ ने एक मजेदार कैप्शन भी दिया. ये 'कैप्शन दिस' और इसे सीधे एलन मस्क को टैग किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट को 33 लाख व्यूज और 33,000 लाइक्स मिल चुक थे. इसके अलावा हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की थीं. हालांकि, कुछ ट्विटर (अब X) यूजर्स इसे AI Generated बताते हुए कमेंट करते भी नजर आए.

Advertisement

हालांकि, इस क्लिप के जारी होने के बाद अब प्रशंसकों ने यह अनुमान लगाना भी शुरू कर दिया कि कारोबारी दुनिया के ये दोनों दिग्गज किस विषय पर चर्चा कर सकते हैं. इन अनुमानों में टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन समेत अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं.

कामथ के पॉडकास्ट में आ चुके PM Modi

अरबपति निखिल कामथ का WTF Podcast खासा लोकप्रिय है और इसमें एलन मस्क से पहले कई दिग्गज हस्तियां शामिल हो चुकी हैं. यहां तक कि इस साल की शुरुआत में इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए थे. इसमें PM Modi ने कामथ के साथ बैठकर उनके बचपन, ग्लोबल विजन और वैश्विक तकनीक में भारत के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा की थी.

कार्यक्रम में आ चुके अन्य गेस्ट की लिस्ट पर एक नजर डालें, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स (Bill Gates), बायोटेक की किरण मजूमदार-शॉ, बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर, इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी, पेरप्लेक्सिटी एआई के अरविंद श्रीनिवास के अलावा वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला के नाम शामिल हैं.

दुनिया के नंबर-1 अमीर एलन मस्क

Elon Musk दुनिया के नंबर-1 अमीर हैं और Forbe's Real Time Billionaires Index के मुताबिक, एलन मस्क की नेटवर्थ (Elon Musk Networth) 482.5 अरब डॉलर है. वहीं दूसरी ओर निखिल कामथ के बारे में बात करें, तो फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में इनका नाम शामिल हैं और Nikhil Kamath Networth 2.5 अरब डॉलर बताई गई है.

---- समाप्त ----