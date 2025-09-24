Gold-Silver Price Today: सोने के रेट गिरे, चांदी के भाव भी हुए कम, जानें आज कितना सस्ता हुआ गोल्ड-सिल्वर

नवरात्र के पहले 2 दिन सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, भारतीय सर्राफा बाजार में आज (बुधवार), 24 सितंबर 2025 को सोना-चांदी सस्ता हुआ है. ताजा कीमतों की बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 114044 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है. वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी भी सस्ती होने के साथ 134905 रुपये किलो है.

आज 22 कैरेट सोने का रेट क्या है?

ibjarates.com पर 24 सितंबर की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 113587 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 104464 रुपये प्रति 10 ग्राम है. अगर आप ज्वैलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड उपयुक्त माना जाता है.

चांदी का रेट क्या है?

चांदी का भाव आज 134905 रुपये किलो है, जो बीते दिन यानी मंगलवार शाम को 135267 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी किए जाते हैं. इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं.

कितने रुपये सस्ता हुआ 22-24 कैरेट सोना?

शुद्धता मंगलवार शाम का भाव बुधवार सुबह का भाव रेट में कितना बदलाव सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 114314 114044 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 113856 113587 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 104712 104464 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 85736 85533 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 66874 66716 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 135267 134905 रुपये सस्ती

