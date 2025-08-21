ये सरकारी बैंक अब हो जाएगा प्राइवेट, क्या आपका भी है यहां खाता? जानिए पूरी डिटेल्स

IDBI बैंक लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को शानदार तेजी आई है. बैंक का शेयर 10 फीसदी चढ़कर 99.08 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया. पिछली बार यह 8.30 फीसदी बढ़कर 97.61 रुपये पर था. यह तेज उछाल बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बड़े अपडेट के बाद आया है.

दीपम सचिव अरुणीश चावला ने सीएनबीसी-टीवी18 से बातचीत में कहा कि बैंक की हिस्सेदारी बिक्री के लिए इच्छुक बोलीदाताओं (QIB) को योग्य घोषित कर दिया है और विनिवेश के लिए उचित वैल्‍यू लगभग पूरा कर लिया है. उन्होंने कहा कि हम इसे निजीकरण करने के अंतिम चरण में हैं.

सरकार और एलआईसी की बड़ी हिस्‍सेदारी

सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की संयुक्‍त रूप से IDBI में 95 प्रतिशत हिस्‍सेदारी है, जिसमें से 60.72 प्रतिशत हिस्‍सेदारी चालू विनिवेश कार्यक्रम के तहत बिक्री के लिए तय की गई है.

बैंक ने अलग से शेयर बाजारों को जानकारी दी कि क्रिसिल रेटिंग्स ने लॉन्‍गटर्म लोन पर अपनी रेटिंग को 'क्रिसिल AA+ (सावधि जमा के लिए) / क्रिसिल AA (लॉन्‍ग टर्म बांड के लिए) / स्थिर' और शॉर्टटर्म को 'क्रिसिल ए1+' रेटिंग दिया है.

टेक्निकल लेवल पर कैसा है शेयर?

टेक्निकल लेवल पर यह शेयर 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150 और 200 दिन के सरल चल औसत (SMAs) से ऊपर कारोबार कर रहा था. इसका 14-दिवसीय सापेक्षिक शक्ति सूचकांक (RSI) 62.81 पर है. 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 70 से ऊपर के स्तर को ओवरबॉट माना जाता है.

इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.79 है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्‍यू 1.96 है. हर शेयर अर्निंग (EPS) 6.60 रही और इक्विटी पर अर्निंग (ROE) 13.27 रहा. ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, आईडीबीआई का एक वर्षीय बीटा 1.4 है, जो उच्च अस्थिरता को दर्शाता है.

हैवी ट्रेडिंग वॉल्‍यूम

बीएसई पर आज इस शेयर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा और लगभग 20.83 लाख शेयरों का कारोबार हुआ. यह आंकड़ा दो हफ्ते के औसत 3.20 लाख शेयरों के लेन-देन वॉल्यूम से कहीं ज्‍यादा था. इस शेयर पर कुल 20.04 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जिससे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,04,954.20 करोड़ रुपये हो गया.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

