शेयर बाजार में लिस्टिंग तुरंत बाद ही ब्रोकरेज फर्मों ने ICICI Prudential Asset Management (AMC) पर बड़ा टारगेट दे दिया है. उनका मानना है कि यह शेयर शानदार तेजी दिखाने वाला है. वहीं आज इसकी दमदार लिस्टिंग भी हुई है. BSE और NSE दोनों पर यह शेयर 20 प्रतिशत प्रीमियम पर लिस्‍ट हुआ.

ब्रोकरेज फर्मों का मानना ​​है कि इस शेयर को इसकी मजबूत विकास क्षमता, व्यापक निवेशक आधार, मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन और लाभ के साथ मार्केट में हिस्‍सेदारी बढ़ने की संभावना है. एक्‍सपर्ट्स को उम्‍मीद दिख रही है कि यह शेयर अपने आईपीओ प्राइस 2,165 रुपये से 34-47 प्रतिशत की तेजी दिखा सकता है. उनका टारगेट प्राइस अभी भी इसके लिस्टिंग प्राइस 2,600 रुपये से 22 प्रतिशत तक की तेजी का संकेत देते हैं.

म्‍यूचुअल फंड से कंपनी को तगड़ा प्रॉफिट

भारत के म्‍यूचुअल फंड इंडस्‍ट्री में तेजी से ICICI प्रूडेंशियल एएमसी को काफी लाभ हुआ है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में 400% सालाना निवेश (AUM) में तेज ग्रोथ देखा है. यह करीब 13 फीसदी मार्केट हिस्‍सेदारी के साथ दूसरी सबसे बड़ी एएमसी है और एक्टिव म्यूचुअल फंडों में टॉप पर है.

इस कंपनी के पास प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एक बड़ा एआईएफ/पीएमएस फ्रैंचाइजी है, जिसका कुल 72,900 करोड़ रुपये का क्वोशियल एएएयूएम है. इसके अलावा, इसके पास 143 योजनाओं के साथ म्यूचुअल फंड उत्पादों का सबसे व्यापक समूह है, जो मजबूत बना हुआ है. कोई भी एक योजना कुल एयूएम में 7.1 प्रतिशत से अधिक का योगदान नहीं करती है, जिस कारण इसकी स्‍टैबिलि‍टी भी बनी हुई है.

3181 रुपये तक जाएगा ये शेयर

सेंट्रम ब्रोकिंग ने कहा कि यह HDFC AMC की तुलना में 2 फीसदी बेहतर इक्विटी यील्‍ड बनाए रखी है. यह अपने समकक्षों के बीच सबसे कम डिस्‍टीब्‍यूशन पेआउट रेशियो के साथ ऑपरेशन करता है, जो इसकी मजबूत यूनिट इकोनॉमिक्स को दर्शाता है. ब्रोकरेज ने कहा कि हम 'बाय' रेटिंग और 3,181 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू करते हैं.

कब आया था आईपीओ?

ICICI प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ 12 से 16 दिसंबर के बीच बोली के लिए खुला था. इसने 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर के प्राइस में छह शेयरों के लॉट साइज के साथ अपने शेयर पेश किए थे. आईपीओ के माध्यम से इसने कुल 10,602.65 करोड़ रुपये जुटाए, जो पूरी तरह से प्रूडेंशियल कॉर्प द्वारा 4,89,72,994 इक्विटी शेयरों तक का ऑफर-फॉर-सेल था.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

