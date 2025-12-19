scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

लिस्‍ट होते ही आया बड़ा टारगेट... 3180 रुपये तक जाएगा ये शेयर, आज 20% पर एंट्री!

ICICI Prudential AMC के लिस्‍ट होने के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने टारगेट दे दिया है. उनको उम्‍मीद है कि कंपनी का मार्केट शेयर आने वाले समय में बढ़ेगा, जिससे कंपनी को ज्‍यादा लाभ होगा और शेयर मुनाफा देंगे.

Advertisement
X
लिस्‍ट होते ही आया टारगेट (Photo: Representative/ITG)
लिस्‍ट होते ही आया टारगेट (Photo: Representative/ITG)

शेयर बाजार में लिस्टिंग तुरंत बाद ही ब्रोकरेज फर्मों ने ICICI Prudential Asset Management (AMC) पर बड़ा टारगेट दे दिया है. उनका मानना है कि यह शेयर शानदार तेजी दिखाने वाला है. वहीं आज इसकी दमदार लिस्टिंग भी हुई है. BSE और NSE दोनों पर यह शेयर 20 प्रतिशत प्रीमियम पर लिस्‍ट हुआ. 

ब्रोकरेज फर्मों का मानना ​​है कि इस शेयर को इसकी मजबूत विकास क्षमता, व्यापक निवेशक आधार, मजबूत फाइनेंशियल कंडीशन और लाभ के साथ मार्केट में हिस्‍सेदारी बढ़ने की संभावना है. एक्‍सपर्ट्स को उम्‍मीद दिख रही है कि यह शेयर अपने आईपीओ प्राइस 2,165 रुपये से 34-47 प्रतिशत की तेजी दिखा सकता है. उनका टारगेट प्राइस अभी भी इसके लिस्टिंग प्राइस 2,600 रुपये से 22 प्रतिशत तक की तेजी का संकेत देते हैं. 

म्‍यूचुअल फंड से कंपनी को तगड़ा प्रॉफिट
भारत के म्‍यूचुअल फंड इंडस्‍ट्री में तेजी से  ICICI प्रूडेंशियल एएमसी को काफी लाभ हुआ है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में 400% सालाना निवेश (AUM) में तेज ग्रोथ देखा है. यह करीब 13 फीसदी मार्केट हिस्‍सेदारी के साथ दूसरी सबसे बड़ी एएमसी है और एक्टिव म्यूचुअल फंडों में टॉप पर है. 

सम्बंधित ख़बरें

Balasubramanian said it is right time to start investing in the market, given aspirations for India to grow at 7-8 per cent on the GDP level.
60% तक चढ़ेगा ये शेयर! रेलवे और डिफेंस में बड़ा कारोबार, एक्सपर्ट बोले- 'खरीद डालो'
Japan Rate Hike: 30 साल में सबसे ऊंची ब्याज दर, जानें..
Groww Share Rise
धमाकेदार लिस्टिंग के सिग्नल... GMP ₹520, क्या आपने लगाया है इस IPO में पैसे?
To prevent such disparities, the new norms will reportedly forbid acquirers from negotiating separate deals with large shareholders for six months following an open offer.
क्‍या आप भी IPO में लगाते हैं पैसा? बदलने जा रहे नियम, सेबी ने दी मंजूरी
RRP Semiconductor Share
55000% का रिटर्न... भारत की कंपनी ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन अब बढ़ा खतरा!

इस कंपनी के पास प्रतिस्पर्धियों की तुलना में एक बड़ा एआईएफ/पीएमएस फ्रैंचाइजी है, जिसका कुल 72,900 करोड़ रुपये का क्वोशियल एएएयूएम है. इसके अलावा, इसके पास 143 योजनाओं के साथ म्यूचुअल फंड उत्पादों का सबसे व्यापक समूह है, जो मजबूत बना हुआ है. कोई भी एक योजना कुल एयूएम में 7.1 प्रतिशत से अधिक का योगदान नहीं करती है, जिस कारण इसकी स्‍टैबिलि‍टी भी बनी हुई है. 

Advertisement

3181 रुपये  तक जाएगा ये शेयर
सेंट्रम ब्रोकिंग ने कहा कि यह HDFC AMC की तुलना में 2 फीसदी बेहतर इक्विटी यील्‍ड बनाए रखी है. यह अपने समकक्षों के बीच सबसे कम डिस्‍टीब्‍यूशन पेआउट रेशियो के साथ ऑपरेशन करता है, जो इसकी मजबूत यूनिट इकोनॉमिक्स को दर्शाता है. ब्रोकरेज ने कहा कि हम 'बाय' रेटिंग और 3,181 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ कवरेज शुरू करते हैं.

कब आया था आईपीओ? 

ICICI प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ 12 से 16 दिसंबर के बीच बोली के लिए खुला था. इसने 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर के प्राइस में छह शेयरों के लॉट साइज के साथ अपने शेयर पेश किए थे. आईपीओ के माध्यम से इसने कुल 10,602.65 करोड़ रुपये जुटाए, जो पूरी तरह से प्रूडेंशियल कॉर्प द्वारा 4,89,72,994 इक्विटी शेयरों तक का ऑफर-फॉर-सेल था. 

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement