दमदार डेब्यू... ICICI प्रूडेंशियल के निवेशकों को एक झटके में इतना फायदा

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की यूनिट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी (ICICI Prudential AMC) के शेयरों का मार्केट डेब्यू हो गया है. इसके स्टॉक बीएसई और एनएसई पर जोरदार प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं, हालांकि ये ग्रे-मार्केट के संभावित गेन की तुलना में कम है. जहां एक ओर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर 20,09% की बढ़त के साथ लिस्ट हुए, तो वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ये शेयर 20.38% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है. आइए कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं निवेशकों को हुए फायदे का गणित...

ऐसा रहा IPO का मार्केड डेब्यू

ICICI Prudential AMC IPO बीते 12 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और निवेशकों ने इसमें 16 दिसंबर तक बोलियां लगाई थीं. शुक्रवार को इसके शेयर Stock Market में लिस्ट हुए. इस आईपीओ के तहत कंपनी ने 2061 से 2165 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था और एनएसई पर ये शेयर 2,600 रुपये पर लिस्ट हुआ. बीएसई पर कंपनी के शेयर 2606.20 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए हैं.

लिस्ट होते ही यहां पहुंचा मार्केट कैप

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के शेयरों की बढ़त के साथ मार्केट में एंट्री के बाद कंपनी के मार्केट कैप में भी तगड़ा उछाल आय़ा है और ये बढ़कर 1,29,552.57 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. बता दें कि इस आईपीओ का साइज 10,603 करोड़ रुपये था और कंपनी ने इस Offer For Sale इश्यू के तहत 4,89,72,994 शेयर बिक्री के लिए पेश किए थे.

IPO को मिला था ऐसा रिस्पांस

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ को निवेशकों का जोरदार रिस्पांस मिला था और ये सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन तक कुल 39.17 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था. इस इश्यू को सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स यानी QIB कैटेगरी में मिला था, जो 123.67 गुना रहा था. वहीं एनआईआई कैटेगरी में ये इश्यू 22.04 गुना सब्सक्राइब्ड किया गया था और रिटेल निवेशकों का हिस्सा 2.53 गुना भरा था.

GMP से कम पर हुई शेयर की लिस्टिंग

ICICI की इस कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग इसके ग्रे-मार्केट प्रीमियम की तुलना में कम रही है. ICICI Prudential AMC IPO शेयर बाजार में लिस्ट होने से ऐन पहले शुक्रवार को सुबह 8 बजे के आसपास 2685 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो इसके अपर प्राइस बैंड की तुलना में 24 फीसदी ज्यादा था, लेकिन इसकी लिस्टिंग 20% प्रीमियम पर हुआ है. अगर फायदे का कैलकुलेशन करें, तो एक लॉट के लिए 12,990 रुपये लगाने वाले निवेशकों की रकम लिस्टिंग के साथ ही बढ़कर 15,600 रुपये हो गई और इस हिसाब से निवेशकों को हर लॉट पर 2610 रुपये का फायदा हुआ.

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

