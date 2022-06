MBA का Business: घूमने जा रहे थे यूरोप, अचानक ट्रिप कैंसिल, फिर बेचने लगा 29 रुपये में सैंडविच

'What A Sandwich' आज के समय में लाखों लोगों के लिए एक जाना-पहचाना नाम है. What A Sandwich के आउटलेट लोगों को किफायती दाम में बढ़िया अमेरिकन फास्टफूड (American Fastfood) ऑफर करता है. इसके शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. एक MBA डिग्रीधारक को यूरोप (Europe) घूमने का मन था, लेकिन उसने घूमने के लिए जमा किए पैसे से बिजनेस शुरू कर दिया. आज यह बिजनेस भारत के कई शहरों में फैल चुका है और अब सीमा पार कर विदेशी जमीन पर पहुंचने वाला है.

यहां से आया बिजनेस करने का आइडिया

इसकी कहानी शुरू होती है मुंबई से. What A Sandwich के फाउंडर हुसैन लोखंडवाला (Hussain Lokhandwala) अमेरिकन फास्टफुड आउटलेट सबवे (Subway) के नियमित ग्राहक हुआ करते थे. वह हर रोज सबवे जाते थे और वहां खाते थे. हालांकि वह सिर्फ उस रोज के ऑफर वाला प्रॉडक्ट ही ले पाते थे. इसकी वजह अन्य प्रॉडक्ट की कीमतें ज्यादा होना थी. वह उस समय से ही सोचने लगे थे कि अगर सबवे का कोई सस्ता भारतीय विकल्प हो तो बढ़िया रहे.

अभी इन शहरों में What A Sandwich

इसके कुछ समय बाद हुसैन लोखंडवाला यूरोप घूमने जाने की योजना बना रहे थे. इसके लिए उन्होंने 1.50 लाख रुपये जमा किए थे. हालांकि फिर उनका मन बदल गया और उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर सबवे के भारतीय विकल्प 'What A Sandwich' की शुरुआत कर दी. बस इस एक फैसले ने सबकुछ बदल दिया. साल 2013 में What A Sandwich का पहला स्टोर शुरू हुआ था और अभी दिल्ली, मुंबई, पुणे और कोलकाता जैसे बड़े शहरों समेत छोटे शहरों में भी इसके आउटलेट खुल गए हैं.

What A Sandwich में मिलती हैं ये चीजें

What A Sandwich के आउटलेट में सबमरीन सैंडविच तो मिलते ही हैं, इसके साथ ही देसी टच वाले सलाद (Salad), बर्गर (Burger), पाव (Pav), सैंडविच (Sandwich), फ्राइज (Fries) आदि भी उपलब्ध होते हैं. इसकी खासियत है कि सबसे सस्ता सैंडविच महज 29 रुपये में मिल जाता है. महामारी के समय क्लाउड किचन स्पेस में इस आउटलेट चेन ने तेजी से तरक्की की. अभी What A Sandwich के करीब 50 डिलीवरी किचन हैं और इसकी नेशनल लेवल पर उपस्थिति है. लोखंडवाला की योजना इस साल के अंत तक 100 किचन और विदेशी बाजार में एंट्री करने की है.

आप भी ले सकते हैं फ्रेंचाइजी

हुसैनी लोखंडवाला की कंपनी लोगों को भी बिजनेस शुरू करने का मौका दे रही है. What A Sandwich एक फ्रेंचाइजी स्कीम भी चलाती है. इस स्कीम के तहत कोई भी 1.75 लाख रुपये इन्वेस्ट कर What A Sandwich की फ्रेंचाइजी शुरू कर सकता है. कंपनी फ्रेंचाइजी को बोनस समेत कई फीचर देती है और इन्वेस्टमेंट पर मुनाफे वाले रिटर्न की भी गारंटी देती है. What A Sandwich को बीते 9 सालों में कई अवार्ड भी मिल चुके हैं.