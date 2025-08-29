scorecardresearch
 

20 लाख महिलाओं के लिए तोहफा... शुरू हुई नई योजना, मिलेंगे हर महीने 2100 रुपये

राज्‍य सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना रखा है. इस योजना के तहत महिलाओं को मंथली 2100 रुपये दिए जाएंगे.

Advertisement
X
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जो हर महीने 20 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करेगी. यह योजना राज्‍य के ही महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी. इस योजना का उद्देश्‍य आर्थ‍िक तौर पर महिलाओं को सशक्‍त और आत्‍मनिर्भर बनाना है. 

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार 25 सितंबर से 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' लागू करेगी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को ₹2100 की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला राज्‍य कैबिनेट की एक खास बैठक में लिया गया, जिसका एकमात्र एजेंडा योजना को मंजूरी देना था. 

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? 
सैनी ने कहा कि यह योजना भाजपा विचारक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी. इस योजना के बारे में बताते हुए मुख्‍यमंत्री ने कहा कि 23 साल या उससे ज्‍यादा आयु की महिलाएं-चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित इस योजना के लिए पात्र होंगी. 

सम्बंधित ख़बरें

5 important decisions including Ujjwala Yojana and development of Northeast were taken in the cabinet meeting
कैबिनेट ने दी 2 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्‍ट को मंजूरी, 10000 करोड़ रुपये होंगे खर्च  
Post Office PPF Scheme
Post Office की धमाल स्कीम... हर महीने ₹12500 बचाएं, फिर ऐसे मिलेंगे 40 लाख रुपये 
PM Narendra Modi
GST में सुधार, नए रोजगार... इस स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने दिए दो बड़े उपहार 
PM Modi
आज ही से लागू होगी एक लाख करोड़ की रोजगार योजना, लाल किले से PM मोदी का ऐलान 
हर महीने मिलेंगे 7000 रुपये, महिलाओं के लिए खास है LIC की ये स्‍कीम, जानें कैसे 

पहले चरण में इस योजना के तहत 1 लाख रुपये से कम आय वाली महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि अनुमान है कि पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ पहुंचेगा. सीएम ने आगे यह भी कहा कि इस योजना का विस्‍तार स्‍टेप्‍स में किया जाएगा, ताकि ज्‍यादा आय वर्ग को भी इसमें शामिल किया जा सके. 

Advertisement

लाभार्थियों की नो-लिमिट 
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एक परिवार में लाभार्थियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी. अगर एक परिवार की तीन महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं, तो तीनों को भत्ता दिया जाएग. पात्रता के लिए या तो महिला खुद या विवाहित है, तो उसका पति कम से कम 15 सालों से हरियाणा का निवासी होने चाहिए. 

यह योजना अन्‍य कल्‍याणकारी लाभों से भी जुड़ी है. अविवाहित महिला के 45 साल की आयु पूरी करने पर उसे विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना के तहत शामिल किया जाएगा, जबकि विवाहित लाभार्थियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. 

कैसे होगा आवेदन? 
सैनी ने बताया कि महिलाओं को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा देने के लिए एक ऐप लॉन्‍च किया जाएगा. पारदर्शिता तय करने के लिए योग्‍य लाभार्थियों की लिस्‍ट पंचायतों और वार्डों में भी लगाया जाएगा. गौरतलब है कि भाजपा ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले इस योजना का वादा किया था. वित्त विभाग का भी प्रभार संभाल रहे सैनी ने 2025-26 के राज्‍य बजट में इस पहल के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement