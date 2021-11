Paytm: 'हिंदी मीडियम वाला टीचर का बेटा' लाया देश का सबसे बड़ा IPO, हर्ष गोयनका ने कही ये बात

हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ एक टीचर का बेटा आज देश का सबसे बड़ा आरंभ‍िक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लेकर आया है. इनकी हर तरफ तारीफ हो रही है.

बात हो रही है Paytm और उसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा की. आज उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है. दिग्गज उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भी ट्वीट कर विजय शेखर शर्मा की तारीफ की है.

गौरतलब है कि शेयर बाजार से पैसा जुटाने के लिए Paytm आईपीओ लेकर आया है, जिसको छोटे निवेशक काफी पसंद कर रहे हैं. डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm को चलाने वाली फिनटेक स्टार्टअप कंपनी One97 Communications Ltd का आईपीओ 8 नवंबर को निवेश के लिए खुला है और 10 नवंबर को बंद होगा.

इसमें करीब 18,300 करोड़ रुपये जुटने की उम्मीद है जिससे यह देश के शेयर बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है. Paytm की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने की थी. यूपी के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव के मूल निवासी और एक स्कूल टीचर के बेटे शर्मा आज फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हैं.

क्या कहा हर्ष गोयनका ने

RPG Enterprises के मुख‍िया हर्ष गोयनका ने Paytm के फाउंडर एवं सीईओ विजय शेखर शर्मा को शुभकामनाएं दी हैं. गोयनका ने कहा कि आज के भारत में कुछ बड़ा करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड होना या अच्छी अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है.

हर्ष गोयनका ने शर्मा के युवा अवस्था के फोटो के साथ ट्वीट कर कहा, 'नए भारत में समृद्ध होने के लिए आपको फैमिली बैकग्राउंड, अच्छी अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है, आपके पास सपने,दृढ़ निश्चय और कठोर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए. एक छोटे शहर से और हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर आने वाला एक टीचर का बेटा हमारे इतिहास का सबसे बड़ा IPO लेकर आया है.'

To prosper in the new India , you don’t need family background, knowledge of great English or money- you need to dream, persevere and work hard.

A teacher’s son, from a small city, from a Hindi medium school is doing the biggest IPO in our history. All luck ⁦@vijayshekhar⁩ pic.twitter.com/fJYI7TW3lY