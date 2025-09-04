जीएसटी काउंसिल की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें 4 की जगह अब दो स्लैब रखने पर सहमति बनी है. यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा. GST बदलाव का असर आज शेयर बाजार में भी देखा जा रहा है. ऑटो, FMCG समेत कंजम्पशन वाले सभी शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है.
जीएसटी में बदलाव के तहत इंश्योरेंस को जीएसटी से छूट दी गई है. वहीं ज्यादातर फूड आइटम्स को 5 फीसदी जीएसटी दायरे में रखा गया है. इसके अलावा, ऑटो सेक्टर की छोटी कारों और बाइक को 28 फीसदी से हटाकर 18 फीसदी के स्लैब में रख दिया गया है. इन सभी ऐलान का असर बहुत से शेयरों पर पड़ा है. आइए जानते हैं उन 25 शेयरों के बारे में, जो आज उछाल पर करोबार कर रहे हैं.
ऑटो सेक्टर के शेयर
- एस्कॉर्ट्स के शेयर 13.53 प्रतिशत चढ़कर 4,171.35 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए.
- महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 6.44 प्रतिशत बढ़कर 3,496 रुपये पर पहुंच गए.
- आयशर मोटर्स 2.58 प्रतिशत बढ़कर 6,528.25 रुपये पर पहुंच गया.
- Tata Motors, हुंडई मोटर, TVS मोटर और हीरो मोटोकॉर्प में 1-2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
- बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी में 1 प्रतिशत से भी कम की बढ़त दर्ज की गई.
FMCG शेयरों में भी शानदार तेजी
- इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया 9.90 प्रतिशत चढ़कर 143 रुपये पर पहुंच गए.
- Godfrey Phillips India के शेयर 3.40 फीसदी चढ़कर 10,540 रुपये पर पहुंच गया.
- विशाल मेगा मार्ट और बिकाजी फूड के शेयर में 3 फीसदी की तेजी आई.
- ब्रिटानिया के शेयर 4.40 फीसदी चढ़कर 6166 रुपये पर पहुंच गए.
- कोलगेट के स्टॉक में 3.50 फीसदी की तेजी देखी गई, जो 2466 रुपये पर पहुंच गया.
- बाटा इंडिया के शेयर 6.67 फीसदी चढ़कर 1241 रुपये पर पहुंच गए.
- मैनकाइंड फार्मा, कमिंस इंडिया और एसीसी जैसे शेयरों में करीब 2 फीसदी तक की तेजी आई है.
इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में भी उछाल
- पॉलिसी बाजार के शेयर में 4 फीसदी से ज्यादा की तेजी है.
- बजाज फाइनेंस के शेयर में 5.15 फीसदी की तेजी है, जो 942 रुपये पर कारोबार कर रहा है.
- बजाज फिनसर्व के शेयर में भी 3 फीसदी की तेजी आई है और यह 2022 रुपये पर पहुंच गया है.
- SBI, HDFC बैंक और अन्य फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में भी उछाल देखी जा रही है.
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)
