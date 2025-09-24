जीएसटी पर कटौती का लाभ 22 सितंबर से लागू हो चुका है. ऑनलाइन मार्केट से लेकर स्‍टोर्स तक पर सामान सस्‍ती दरों पर मिल रहे हैं. वहीं जीएसटी 2.0 के कारण होटल, फ्लाइट और कई सर्विस पर टैक्‍स में बदलाव किया गया है. ऐसे में बहुत से लोगों सर्च कर रहे हैं कि क्‍या ट्रेन और फ्लाइट टिकट पर भी जीएसटी में बदलाव हुआ है. आइए विस्‍तार से जानते हैं...

दरअसल, 3 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी स्‍लैब में बहुत बड़े बदलाव का ऐलान किया गया था. पहले GST के 4 स्‍लैब 5%, 12%, 18% और 28% था, लेकिन अब सिर्फ दो स्‍लैब 5% और 18% है. सिन प्रोडक्‍ट्स और लग्‍जरी आइटम्‍स पर जीएसटी 40 फीसदी लगाया गया है.

नए जीएसटी स्‍ट्रक्‍चर के कारण कार-बाइक, टीवी-एसी और अन्‍य रोजमर्रा की चीजें सस्‍ती हुई हैं. साथ ही पान-मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्‍पाद पर जीएसटी बढ़ा है. कुछ लग्‍जरी कार, बाइक के दाम भी बढ़े हैं. फ्लाइट टिकट के लिए भी जीएसटी में बदलाव किया गया है.

फ्लाइट टिकट पर क्‍या बदलाव हुआ

मिडिल क्‍लास को सरकार ने राहत देते हुए इकोनॉमी क्‍लास सीट के लिए जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया है. पहले भी इस क्‍लास की सीट के लिए 5% जीएसटी लागू होता था और अब भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन बिजनेस क्‍लास की फ्लाइट टिकट के लिए किराया महंगा हो चुका है, क्‍योंकि पहले इसपर 12 फीसदी जीएसटी लागू होता था. अब इसे खत्म कर दिया गया है और 18 फीसदी जीएसटी लागू कर दी गई है. बिजनेस क्‍लास का टिकट अब 6 फीसदी महंगा हो जाएगा.

लग्‍जरी सफर भी हुआ महंगा

अगर आप प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्‍टर, यॉट और लग्‍जरी बोट्स से सफर करते हैं तो इसपर ज्‍यादा जीएसटी देना होगा, जिसका मतलब है कि यह सफर भी महंगा हो चुका है. इसपर जीएसटी बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है, पहले यह 31 फीसदी लगता था.

ट्रेन टिकट क्‍या होगा सस्‍ता?

भारत में सबसे ज्‍यादा सफर ट्रेन से ही लोग करते हैं. ऐसे में ज्‍यादातर लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने इसके टिकट पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया है. जीएसटी को 5 फीसदी की कैटेगरी में ही रखा है. यह आम लोगों और त्‍योहारों में घर जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत है.

आम लोगों पर फोकस

जीएसटी को लेकर आम लोगों पर ज्‍यादा फोकस है. लोग आराम से सस्‍ती दरों पर घूम सकें और सस्‍ती दरों पर सामान खरीद सकें, इसलिए जीसएसटी दरों में बदलाव किया गया है. सरकार का कहना है कि जीएसटी के लाभ को आम लोगों तक किसी भी सूरत में पहुंचाया जाएगा.

