Groww IPO हो गया ओपन... साइज है 6632Cr, पैसे लगाने से पहले जान लें प्राइस बैंड और GMP

Groww IPO : ग्रो का आईपीओ ओपन होने से पहले ही ग्रे-मार्केट में बढ़ोतरी के संकेत देने लगा था. इसमें निवेशक तीन दिन यानी 7 नवंबर तक बोली लगा सकते हैं.

ग्रो के आईपीओ में 7 नवंबर तक कर सकते हैं निवेश (Photo: Representative)
इस साल भारतीय आईपीओ मार्केट में एक के बाद एक बड़ी कंपनियों के इश्यू दस्तक दे रहे हैं. मंगलवार को ब्रोकिंग सेवाएं देने वाली कंपनी Groww का 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा का आईपीओ ओपन हुआ है. रिटेल निवेशक इसमें तीन दिन तक पैसे लगा सकेंगे. कंपनी 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले 66,32,30,051 शेयर जारी कर रही है. निवेश करने से पहले इसके प्राइस बैंड से लेकर ग्रे-मार्केट प्रीमियम के बारे में जान लेना जरूरी है. 

7 नवंबर तक लगा सकेंगे बोली
Billionbrains Garage Ventures का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. ये एक बुक बिल्ट इश्यू है और इसका साइज 6,632.30 करोड़ रुपये है. कंपनी अपने इश्यू के तहत 1060 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी कर रही है, जबकि 5,572.30 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए की जाएगी. इस इश्यू में निवेशक 7 नवंबर तक पैसे लगा सकते हैं.  

प्राइस बैंड और लिस्टिंग डेट 
बात करें, ग्रो-आईपीओ के प्राइस बैड (Groww IPO Price Band) के बारे में, तो कंपनी ने ये 95 रुपये से 100 रुपये तय किया है. 4-7 नवंबर तक खुलने वाले इस इश्यू की क्लोजिंग के बाद अलॉटमेंट प्रोसेस 10 नवंबर को होगा, जबकि निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर क्रेडिट की प्रक्रिया 11 नवंबर को होगी. संभावित लिस्टिंग डेट पर नजर डालें, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (BSE-NSE) पर Groww Share 12 नवंबर को डेब्यू कर सकते हैं. 

कम से कम लगाने होंगे ₹15000
Groww IPO के लिए कंपनी ने 150 शेयरों का लॉट साइज तय किया है. इसका मतलब है कि किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. अब अपर प्राइस बैंड 100 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो मिनिमम निवेश 15,000 रुपये करना होगा. वहीं रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं और इसके लिए उन्हें 1.95 लाख रुपये लगाने होंगे. 

खुलने से पहले दिए कमाई के संकेत
ग्रो का आईपीओ खुलने से पहले ही कमाई के संकेत देता नजर आया है. मंगलवार 9.3 बजे पर इसका ग्रे-मार्केट प्रीमियम यानी GMP 17% चल रहा था. इसका मतलब है कि ये मार्केट में 17 रुपये की बढ़ोतरी के साथ लिस्ट हो सकता है और हर एक शेयर पर निवेशक को 17 रुपये का फायदा हो सकता है. बता दें कि जीएमपी में डेब्यू से पहले तक लगातार बदलाव होता रहता है और ये आगे बढ़ या घट भी सकता है.  

कंपनी का क्या है बिजनेस?
Groww बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी है, जो डिजिटल निवेश प्लेटफ़ॉर्म के रूप में काम करती है. इसे 2017 में शुरू किया गया था. इसकी सर्विसेज के बारे में जानें, तो यह खुदरा निवेशकों को म्यूचुअल फंड, स्टॉक, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF), IPO, डिजिटल गोल्ड और अमेरिकी स्टॉक में निवेश के सुविधा मुहैया कराती है. कंपनी का मोबाइल ऐप भारत में पहली बार निवेश करने वाले और युवा निवेशकों के बीच खासतौर से लोकप्रिय हुआ है. 

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
