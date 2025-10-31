scorecardresearch
 

Gold रेट में आज भी उछाल, चांदी का भी बढ़ा दाम, यहां चेक करें 22-24 कैरेट सोने की कीमत

Gold-Silver Price Today: अक्टूबर माह के अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर को सोना-चांदी के दामों में फिर बढ़ोतरी देखी गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, जहां गुरुवार को 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख 19 हजार रुपये से अधिक था वहीं, आज शुक्रवार को यह दाम 1 लाख 20 हजार के पार पहुंच गया है. आइए जानते हैं आज सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट क्या है.

Advertisement
X
सोने के दाम फिर बढ़े. (Photo: AI-Generated)
सोने के दाम फिर बढ़े. (Photo: AI-Generated)

अक्टूबर महीने के अंतिम दिन शुक्रवार, 31 अक्टूबर को सोना-चांदी की कीमतों में उछाल आया है. आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, गुरुवार 30 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का दाम 109571 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो 31 अक्टूबर को 110667 रुपये तक पहुंच गया है.

Gold-Silver Price Today 31 October: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 119619 120815 1196 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 119140 120331 1191 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 109571 110667 1096 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 89714 90611 897 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 69977 70677 700 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  146783 149142 2359 रुपये महंगी

IBJA रेट (गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025)

सम्बंधित ख़बरें

क्‍या और सस्‍ता होने वाला है सोना-चांदी? अमेरिका फेडरल रिजर्व के फैसले से मिले ये संकेत 
Gold Loses Its Glow When the World Finds Peace
ट्रंप सूत्रधार... ये 4 काम होते ही गोल्ड 1 लाख से नीचे जाएगा! चांदी में भी भारी गिरावट का खतरा 
अब शादी में सिर्फ Gold के 3 गहने ही पहन सकेंगी महिलाएं! 
Gold Silver Price Crash
सोना हुआ सस्ता, चांदी का भी घटा रेट, जानें आज कितने कम हुए दाम 
Gold Silver Price Crash
US-China में बनी बात.. तो धड़ाम हुआ सोना, चांदी भी हुई सस्ती 

कल गुरुवार, 30 अक्टूबर को भी सुबह के मुकाबले शाम को सोना-चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई थी.

सोने का भाव(999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹119253  प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹119619 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹145600 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹146783 प्रति किलो

Advertisement

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Raghopur Election
    Mokama Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement