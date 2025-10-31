Gold रेट में आज भी उछाल, चांदी का भी बढ़ा दाम, यहां चेक करें 22-24 कैरेट सोने की कीमत

अक्टूबर महीने के अंतिम दिन शुक्रवार, 31 अक्टूबर को सोना-चांदी की कीमतों में उछाल आया है. आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, गुरुवार 30 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का दाम 109571 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो 31 अक्टूबर को 110667 रुपये तक पहुंच गया है.

Gold-Silver Price Today 31 October: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार

सुबह का रेट कितना महंगा हुआ गोल्ड/सिल्वर सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 119619 120815 1196 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 119140 120331 1191 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 109571 110667 1096 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 89714 90611 897 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 69977 70677 700 रुपये महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 146783 149142 2359 रुपये महंगी

IBJA रेट (गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025)

कल गुरुवार, 30 अक्टूबर को भी सुबह के मुकाबले शाम को सोना-चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई थी.

सोने का भाव(999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹119253 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹119619 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव (999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹145600 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹146783 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

