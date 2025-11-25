scorecardresearch
 

सोने की बढ़ी कीमत, चांदी के रेट में भी भारी उछाल, जानें आज कितना महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर

Gold-Silver की कीमत में आज फिर उछाल देखने को मिला है. कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार, 25 नवंबर को 999 शुद्धता वाले 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 123308 से बढ़कर 125342 रुपये तक पहुंच गया है. वहीं, चांदी की कीमत में भी तेजी दर्ज की गई है. आइए जानते हैं 22 कैरेट सोने के रेट में कितना उछाल आया है.

सोना और चांदी की कीमत में उछाल (Photo: Pexels)
सोना और चांदी की कीमत में उछाल (Photo: Pexels)

Gold and Silver Rate Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज (मंगलवार), 25 नवंबर को सोना-चांदी फिर महंगा हुआ है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का रेट125342  रुपये तक पहुंच गया है, जो बीते दिन यानी सोमवार शाम को 123308 रुपये था. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है. चांदी की कीमत अब 157019 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है.

इन कीमतों में कोई टैक्स शामिल नहीं हैं. गहने खरीदते समय सोने-चांदी के रेट टैक्स एवं मेकिंग चार्ज की वजह से और बढ़ जाते हैं. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. 

Today Gold-Silver Price: सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

  शुद्धता सोमवार शाम के रेट मंगलवार सुबह की कीमत कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     123308 125342 2034 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      122814 124840 2026 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      112950 114813 1863 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      92481 94007 1526 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      72135 73325 1190 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      153650 157019
3369 रुपये महंगी

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. इसमें टैक्स, मेकिंग चार्ज एवं जीएसटी शामिल नहीं होता है. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.

