सोने की बढ़ी कीमत, चांदी के रेट में भी भारी उछाल, जानें आज कितना महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर

Gold and Silver Rate Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज (मंगलवार), 25 नवंबर को सोना-चांदी फिर महंगा हुआ है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का रेट125342 रुपये तक पहुंच गया है, जो बीते दिन यानी सोमवार शाम को 123308 रुपये था. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है. चांदी की कीमत अब 157019 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है.
इन कीमतों में कोई टैक्स शामिल नहीं हैं. गहने खरीदते समय सोने-चांदी के रेट टैक्स एवं मेकिंग चार्ज की वजह से और बढ़ जाते हैं. ibja की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं.
Today Gold-Silver Price: सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?
|शुद्धता
|सोमवार शाम के रेट
|मंगलवार सुबह की कीमत
|कितने बदले रेट
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999
|123308
|125342
|2034 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995
|122814
|124840
|2026 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916
|112950
|114813
|1863 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750
|92481
|94007
|1526 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585
|72135
|73325
|1190 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 10 ग्राम)
|999
|153650
|157019
|
3369 रुपये महंगी
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है.