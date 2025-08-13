Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में उछाल, फिर 1 लाख के पार हुआ गोल्ड, जानें आज का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में आज, 13 अगस्त, 2025 को फिर उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

शुद्धता मंगलवार शाम के रेट बुधवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 99670 100057 387 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 99270 99656 386 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 91298 91652 354 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 74753 75043 290 रुपये महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 58307 58533 226 रुपये महंगा चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 113313 114850 1537

रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 99656 रुपये है, जो मंगलवार को 99270 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 91652 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 91298 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 75043 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 58533 रुपये है.

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 114850 रुपये किलो है, जो मंगलवार को 113313 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

