Gold Price Today: चांदी ने फिर मारी उछाल, 15000 रु से ज्यादा बढ़े रेट, जानें कितना महंगा हुआ सोना

भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में आज, 21 अगस्त, 2025 को फिर उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 98 हजार रुपये के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.
सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?
|शुद्धता
|बुधवार शाम के रेट
|गुरुवार सुबह का भाव
|कितने बदले रेट
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999
|98946
|98966
|20 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995
|98550
|98570
|20 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916
|90635
|90653
|18 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750
|74210
|74225
|15 रुपये महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585
|57883
|57895
|12 रुपये महंगा
|चांदी (प्रति 10 ग्राम)
|999
|111194
|112939
|1745
रुपये महंगी
राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 98570 रुपये है, जो बुधवार को 98550 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 90653 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 90635 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 74225 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 57895 रुपये है.
चांदी का रेट
चांदी का भाव आज 112939 रुपये किलो है, जो बुधवार को 111194 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.