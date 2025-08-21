scorecardresearch
 

Gold Price Today: चांदी ने फिर मारी उछाल, 15000 रु से ज्यादा बढ़े रेट, जानें कितना महंगा हुआ सोना

Gold Rate Today: इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, कई दिनों बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई है.

Advertisement
X
Gold Silver rate today
Gold Silver rate today

भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में आज, 21 अगस्त, 2025 को फिर उछाल देखने को मिला है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 98 हजार रुपये के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला है यानी भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना-चांदी महंगा हुआ है.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?

  शुद्धता  बुधवार शाम के रेट गुरुवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     98946 98966 20 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      98550 98570 20 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      90635 90653 18 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      74210 74225 15 रुपये महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      57883 57895 12 रुपये महंगा
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      111194 112939 1745
 रुपये महंगी

राष्ट्रीय स्तर पर 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत आज 98570 रुपये है, जो बुधवार को 98550 रुपये था. वहीं, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 90653 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 90635 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 74225 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 57895 रुपये है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Silver Rate Fall
हर रोज गिर रहे भाव, सिर्फ इतने दिन में सोना- 3000 और चांदी- 4000 रुपये हुई सस्ती 
Gold-Silver Price
2400 रु सस्ती हुई चांदी, साने के भी गिरे दाम, जानें 20 अगस्त को क्या हैं गोल्ड-सिल्वर के रेट 
argan oil - liquid gold
क्यों आर्गन ऑयल कहलाता है ‘Liquid Gold’? जानिए... 
Gold-Silver rate
सोने-चांदी की कीमत में गिरावट जारी, 91000 हजार से नीचे आया 22 कैरेट गोल्ड 
Reko Diq Gold Mine
जिस खजाने पर फूल रहे PAK आर्मी चीफ आसीम मुनीर, जानिए उस Reko Diq खदान में कितना सोना?  
Advertisement

चांदी का रेट

चांदी का भाव आज 112939 रुपये किलो है, जो बुधवार को 111194 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement