Gold-Silver खरीदने का मौका! आज रेट में आई गिरावट, जानें कितना सस्ता हुआ सोना

मंगलवार 30 दिसंबर को सोना-चांदी के दाम सस्ते हुए हैं. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में ₹3,973 की गिरावट आई है. वहीं सोने का भाव भी आज कम हुआ है. आइए जानते हैं क्या है आज गोल्ड-सिल्वर रेट?

सोना-चांदी के भाव गिरे. (Photo: Pixabay)
आज 30 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के दाम में गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, सोमवार 29 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹1,25,291 प्रति 10 ग्राम था, जो आज मंगलवार सुबह गिरावट के साथ ₹1,23,076 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. बता दें, कल सोमवार 29 दिसंबर को भी शाम के समय सोना-चांदी के दाम सस्ते हुए थे.

Gold-Silver Price Today (30 December 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता सोमवार शाम का रेट मंगलवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता या महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 136781 134362 ₹2,419 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 136233 133824 ₹2,409 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 125291 123076 ₹2,215 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 102586 100772 ₹1,814 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 80017 78602 ₹1,415 सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  235440 231467 ₹3,973 सस्ती

यह भी पढ़ें: चांदी की कीमत ढाई लाख के करीब! आज भी 15 हजार से अधिक बढ़ा रेट, चेक करें Gold-Silver Price

सोमवार को सोना-चांदी का भाव

IBJA रेट ( 29 दिसंबर 2025)

सोमवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹138161 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹136781 प्रति 10 ग्राम

सोमवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹243483 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹235440 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

