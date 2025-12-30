Gold-Silver खरीदने का मौका! आज रेट में आई गिरावट, जानें कितना सस्ता हुआ सोना

आज 30 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के दाम में गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, सोमवार 29 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹1,25,291 प्रति 10 ग्राम था, जो आज मंगलवार सुबह गिरावट के साथ ₹1,23,076 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. बता दें, कल सोमवार 29 दिसंबर को भी शाम के समय सोना-चांदी के दाम सस्ते हुए थे.
Gold-Silver Price Today (30 December 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|सोमवार शाम का रेट
|मंगलवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|136781
|134362
|₹2,419 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|136233
|133824
|₹2,409 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|125291
|123076
|₹2,215 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|102586
|100772
|₹1,814 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|80017
|78602
|₹1,415 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|235440
|231467
|₹3,973 सस्ती
सोमवार को सोना-चांदी का भाव
IBJA रेट ( 29 दिसंबर 2025)
सोमवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹138161 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹136781 प्रति 10 ग्राम
सोमवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹243483 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹235440 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.