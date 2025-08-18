scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Today: हफ्ते के पहले दिन गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें आज क्या है 22-24 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Rate Today: 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 99737 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं, चांदी की कीमत में भी कमी देखने को मिली है यानी सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट आई है.

Gold Silver rate today
Gold Silver rate today

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (18 अगस्त) भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 999 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 99 हजार रु प्रति 10 ग्राम के पार है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई है. आइये जानते हैं, आज के रेट.

सोने की कीमतों में गिरावट

999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 99737 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं 995 शुद्धता वाला सोना 99338 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 91359 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 74803 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 58346 रुपये है.

चांदी का आज का रेट

वहीं चांदी का भाव आज 114017 रुपये किलो है, जो गुरुवार को 114933 रुपये थी. शुक्रवार को सरकारी अवकाश के चलते मार्केट बंद रही. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ सस्ता?

  शुद्धता गुरुवार शाम के रेट सोमवार सुबह का भाव कितने बदले रेट
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999     100023 99737 286 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995      99622 99338 284 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916      91621 91359 262 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750      75017 74803 214 रुपये सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585      58517 58346 171 रुपये सस्ता
चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999      114933 114017 1149
 रुपये सस्ती

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

