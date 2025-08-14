Gold-Silver Price Today: सोने हुआ सस्ता, 1 लाख रु से नीचे आई कीमत, जानें आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (14 अगस्त) भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 999 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 99 हजार रु प्रति 10 ग्राम के पार है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई है. आइये जानते हैं, आज के रेट.

सोने की कीमतों में गिरावट

999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 99971 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं 995 शुद्धता वाला सोना 99571 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 91573 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 74978 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 58483 रुपये है.

चांदी का आज का रेट

वहीं चांदी का भाव आज 115100 रुपये किलो है, जो बुधवार को 115275 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.

सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ सस्ता?

शुद्धता बुधवार शाम के रेट गुरुवार सुबह का भाव कितने बदले रेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 100097 99971 126 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 99696 99571 125 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 91689 91573 116 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 75073 74978 95 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 58557 58483 74 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 10 ग्राम) 999 115275 115100 175

रुपये सस्ती

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.

---- समाप्त ----