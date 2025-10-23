रिकॉर्ड हाई से सोने-चांदी के भाव में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है और ग्लोबल स्तर पर अभी भी सोना-चांदी दबाव में कारोबार कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स भी अनुमान लगा रहे हैं कि Gold-Silver रेट्स में अभी और गिरावट आ सकती है. इस बीच, सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में बड़ी गिरावट देखी गई है.
ग्लोबल स्तर पर हाजिर सोना 0.53 फीसदी गिरकर 4,102.09 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. दिसंबर वायदा के लिए अमेरिकी सोना 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,124.10 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. चांदी भी 48.82 डॉलर प्रति औंस पर है, जो कभी 52 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गई थी.
22000 रुपये सस्ती हुई चांदी
MCX पर चांदी अभी 1,48,385 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुका है, जो आज 2827 रुपये की तेजी दिखा रहा है. लेकिन रिकॉर्ड हाई से देखा जाए तो चांदी के दाम में बड़ी गिरावट हुई है. चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर 1,70,415 रुपये से 22,000 रुपये सस्ती हो चुकी है.
MCX पर सोना की बात करें तो यह आज 1500 रुपये चढ़कर 1,23,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. लेकिन रिकॉर्ड हाई से यह 9000 रुपये सस्ता हो चुका है. दिसंबर वायदा के लिए सोना ने 17 अक्टूबर को 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड हाई लगाया था.
सिल्वर ईटीएफ में बड़ी गिरावट
Nippon इंडिया सिल्वर ETF में आज 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है और रिकॉर्ड हाई से 20% गिर चुका है.
एसबीआई ईटीएफ में आज 1 फीसदी की गिरावट आई है और रिकॉर्ड हाई से 18 फीसदी टूट चुका है.
HDFC सिल्वर ETF में आज करीब 3 प्रतिशत की गिरावट आई है और रिकॉर्ड हाई से 24 फीसदी नीचे है.
ICICI सिल्वर ईटीएफ में आज 1.5 फीसदी की गिरावट आई है और रिकॉर्ड हाई से यह 21 फीसदी डाउन है.
गोल्ड ईटीएफ भी गिरा
गोल्ड बीस ईटीएफ में आज करीब 4% की गिरावट देखने को मिली, जो 7 प्रतिशत गिर चुका है.
HDFC गोल्ड ईटीएफ आज 3.56 प्रतिशत गिरा और रिकॉर्ड हाई से 6 फीसदी नीचे आ चुका है.
SBI Gold ETF में आज 3.71 फीसदी की गिरावट आई है और रिकॉर्ड हाई से 6.31 फीसदी टूट चुका है.
ICICI गोल्ड ईटीएफ में भी आज 4% की गिरावट आई है और रिकॉर्ड हाई से यह 6.60 फीसीद नीचे है.
निवेशकों को क्या करना चाहिए?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड और सिल्वर ऐसे असेट हैं, जो लॉन्गटर्म के लिहाज से रखे जाते हैं और ये लॉन्गटर्म में मोटा अमाउंट बनाकर दे सकते हैं. साथ की अगर कोई क्राइसिस आती है तो यही धातु काम आते हैं. ऐसे में इस गिरावट से डरने की आवश्यकता नहीं है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपने Gold-Silver ईटीएफ को हाई पर खरीद लिया है तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखना चाहिए, कुछ समय बाद इसमें तेजी आ सकती है. वहीं गिरावट पर इन ईटीएफ को एवरेज भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अभी गोल्ड-सिल्वर ETF में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसमें छोटे-छोटे अमाउंट के साथ हर हफ्ते या महीने में खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा दे सकता है.
(नोट- किसी भी ईटीएफ या शेयर में खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)