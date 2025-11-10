Gold-Silver Price: चांदी की बढ़ी चमक, सोना भी करीब 2 हजार रुपये हुआ महंगा, जानें आज के रेट्स

सोना और चांदी दोनों के दाम बढ़ गए हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार को 22 कैरेट सोना ₹110012 प्रति 10 ग्राम था, जो आज (सोमवार), 10 नवंबर को सुबह ₹111832 तक जा पहुंचा है. यानी ₹1820 की बढ़त देखने को मिली है. वहीं, आज 24 कैरेट सोने का भाव 1987 रुपये की बढ़ोतरी के साथ ₹122087 तक पहुंच गया है. बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.
Gold-Silver Price (Monday, 10 November 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में कुल 2 हजार 700 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
|शुद्धता
|शुक्रवार शाम का रेट
|सोमवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|120100
|122087
|₹1987 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|119619
|121598
|₹1979 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|110012
|111832
|₹1820 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|90075
|91565
|₹1490 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|70259
|71421
|₹1162 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|148275
|150975
|₹2700 महंगी
शुक्रवार को सस्ता हुआ था गोल्ड
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 7 नवंबर, शुक्रवार को सुबह के मुकाबले शाम को सोना सस्ता हुआ था. IBJA के मुताबिक, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट शुक्रवार सुबह को 120231 रुपये था, जो शाम को 120100 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. वहीं, चांदी की कीमत शुक्रवार को भी बढ़ी थी.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.