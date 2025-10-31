scorecardresearch
 

Gold Demand Fall: इस साल सोना हुआ इतना महंगा... खरीदने से बचते रहे लोग, डिमांड में तगड़ी गिरावट

Gold Demand Fall: सोने की कीमतों ने इस साल 2025 में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो वहीं इन बढ़ती कीमतों के चलते इसकी डिमांड में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है.

देश में घटी सोने की डिमांड (Photo: Reuters)
देश में घटी सोने की डिमांड (Photo: Reuters)

सोना और चांदी का भाव इस साल 2025 में नए शिखर पर पहुंचा. बीते कुछ दिनों में इनकी कीमतों में आई भारी गिरावट (Gold-Silver Price Crash) को छोड़ दें, तो लंबे समय तक ये हर रोज नया रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आई हैं. कीमतों में आए जोरदार इजाफे का असर भारत में सोने की डिमांड पर देखने को मिला है, जो 16% तक फिसल गई है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से जारी किए गए डेटा से ये खुलासा हुआ है. 

तीसरी तिमाही में इतनी घटी मांग
इस साल 2025 में भारत में Gold Demand तेजी से घटी है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर इसका डेटा शेयर किया गया है. इसमें सामने आया है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में सोने की मांग मात्रा के हिसाब से 16 फीसदी घटकर 209.4 टन रह गई. डब्ल्यूजीसी ने गुरुवार को ये आंकड़ा शेयर करते हुए बताया कि डिमांड में इस गिरावट के पीछे बड़ा कारण सोने की ऊंची कीमतें (Gold Price Rise) रही हैं. 

मूल्य के हिसाब से इतना हुआ इजाफा
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ओर से रिपोर्ट में बताया गया कि इससे पिछले साल की समान तिमाही में सोने की मांग 248.3 टन रही थी. कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें सालाना आधार पर 38.9 टन की गिरावट आई है. अगर मूल्य के हिसाब से देखें, तो इस अवधि में बीते साल की डिमांड की वैल्यू 1,65,380 करोड़ रुपये थी, लेकिन इस साल की तीसरी तिमाही में गोल्ड डिमांड घटने के बावजूद इसकी वैल्यू 2,03,240 करोड़ रुपये हो गई है. ये आंकड़ा सोने की कीमतों में आए उछाल के असर को दिखाता है. 

तिमाही में कीमतें 46% उछलीं 
एक ओर जहां Gold Rate में तेजी आई और डिमांड घटी है. तो वहीं डब्ल्यूजीसी के मुताबिक, इस दौरान निवेश मांग में मजबूती देखने को मिली है, जो मात्रा के हिसाब से 20% बढ़कर 91.6 टन हो गई. काउंसिल के भारतीय सीईओ सचिन जैन का कहना है कि यह भारतीय उपभोक्ताओं के बीच लॉन्गटर्म रिजर्व के रूप में सोने के प्रति बढ़ती स्ट्रेटजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान देश में सोने की औसत कीमत 46%  बढ़कर 97,074.9 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुकी थी. जबकि इससे एक साल पहले की समान तिमाही में ये 66,614.10 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. ये कीमत जीएसटी से अलग हैं. 

आज क्या है Gold Rate? 
सोने की कीमतों में सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. एमसीएक्स पर कारोबार शुरू होते ही जहां एक ओर Gold Rate झटके में 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटकर 1,18,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. तो चांदी 1600 रुपये से ज्यादा टूटकर 1,44,402 रुपये प्रति किलो पर आ गई. हालांकि, जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा इसमें गिरावट थमती चली गई और ये ग्रीन जोन में कारोबार करता नजर आया. 

एमसीएक्स पर जुलाई से अब तक सोने की कीमत में जोरदार तेजी आई है. 1 जुलाई को सोने का वायदा भाव 99,105 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो गुरुवार को खबर लिखे जाने तक 1,20,715 रुपये पर पहुंच गई. इस हिसाब से ये 21,610 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. 

---- समाप्त ----
