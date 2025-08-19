scorecardresearch
 

घी, दवाएं, AC-TV, कार-बाइक और सीमेंट... GST में नए सुधार से ये चीजें इतनी हो जाएंगी सस्‍ती!

दिवाली पर नए जीएसटी सुधार को लागू करने की बात कही जा रही है, जिसके तहत 2 टैक्‍स स्‍लैब होने की उम्‍मीद है. उम्‍मीद की जा रही है कि 12 फीसदी का टैक्‍स स्‍लैब हटाया जा सकता है और इसके प्रोडक्‍ट्स 5 फीसदी कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं. इसी तरह, 28 फीसदी कैटेगरी वाले प्रोडक्‍ट्स 18 फीसदी जीएसटी स्‍लैब में आ सकते हैं.

Advertisement
X
GST Reform से ये चीजें हो जाएंगी सस्‍ती (Photo: AP)
GST Reform से ये चीजें हो जाएंगी सस्‍ती (Photo: AP)

दिवाली का त्‍यौहार नजदीक आ रहा है, जिस मौके पर आम लोगों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि दिवाली के मौके पर नए GST रिफॉर्म लागू होंगे. वहीं मिनिस्‍ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी GST सुधार को लेकर नया प्रस्‍ताव दिया है, जिसके तहत टैक्‍स में बड़ी छूट लागू होने की बात है और इसे दिवाली पर लागू किया जाने का लक्ष्‍य रखा गया है.

दूसरी तरफ, कई रिपोर्ट्स का दावा है कि GST Reforms के तहत सिर्फ 2 टैक्‍स स्‍लैब ही लागू होने वाले हैं, जबकि अभी 4 तरह के स्‍लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं. उम्‍मीद है कि 2 GST Slab के तहत सिर्फ 5% और 18% का ही प्रावधान होगा. लेकिन पान-मसाला, तंबाकू जैस प्रोडक्‍ट पर 'सिन टैक्‍स' 40% तक लागू हो सकता है.  

12 और 28% स्‍लैब वाले प्रोडक्‍ट्स किस कैटेगरी में होंगे? 
अगर उम्‍मीद के मुताबिक, जीएसटी में नए सुधार किए जाते हैं तो 12 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब खत्‍म हो जाएगा यानी सरकार के पास 99 फीसदी वस्‍तुओं की कैटेगरी तय करने की चुनौती होगी. उम्‍मीद है कि 12% के तहत आने वाले ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स 5 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब के तहत आ जाएंगे, जिससे ये प्रोडक्‍ट्स काफी सस्‍ते हो जाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

GST
सिर्फ 3 दिन में GST रजिस्ट्रेशन, रिफंड में भी अब देरी नहीं... ऑटोमैटिक सिस्टम होगा लागू! 
The 56th GST Council meeting is yet to be scheduled
शिक्षा-स्‍वास्‍थ्‍य पर 5%, TV-AC पर 18% और तंबाकू पर... कुछ ऐसा हो सकता है नया GST रिफॉर्म! 
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती... इनका बढ़ेगा दाम! दीवाली से पहले GST में होगा बड़ा बदलाव 
PM Modi on GST
सिर्फ 2 स्‍लैब, सस्‍ते होंगे सामान... फटाफट रिटर्न, GST रिफॉर्म को लेकर सरकार का ये नया प्लान 
घी को सरकार ने 12% के जीएसटी स्लैब में रखा
'Liquid Gold' कहते हैं इसे, हर घर में इस्तेमाल, एक्सपर्ट बोले- '12% GST बहुत ज्यादा...' 
Advertisement

इसी तरह, उम्‍मीद है कि 28 फीसदी के तहत आने वाले कुछ लग्‍जरी प्रोडक्‍ट्स 18 फीसदी कैटेगरी के तहत आ जाएंगे. इसमें तंबाकू वाले प्रोडक्‍ट्स को शामिल नहीं किया जा रहा है. 

GST Council Meet

कौन-कौन सी चीजें हो जाएंगी सस्‍ती? 
12% स्‍लैब में आने वाली चीजें: इस स्‍लैब के तहत डेली यूज वाले 90 फीसदी से ज्‍यादा प्रोडक्‍ट आते हैं.  ऐसे में नए सुधार के बाद इन प्रोडक्‍ट्स का स्‍लैब बदलने वाला है, जो 5 फीसदी की कैटेगरी में आ जाएगा. यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत की बात होगी.

12 फीसदी स्‍लैब के तहत आने वाले प्रोडक्‍ट्स- बटर, घी, चीज, फ्रूट जूस, बादाम, पैकेज्‍ड नारियल का पानी, छतरी, कुछ इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स प्रोडक्‍ट्स, दवाएं और मेडिकल प्रोडक्‍ट्स आदि शामिल हैं. इन चीजों पर टैक्‍स 7 फीसदी तक कम हो सकता है. 

28% स्‍लैब में आने वाली चीजें: नए सुधार के तहत 28 फीसदी वाले बहुत से प्रोडक्‍ट 18% वाले टैक्‍स स्‍लैब में शामिल हो जाएंगे. इसमें छोटी कारें, दोपहिया वाहन, एयर कंडीशनर (AC), 32 इंच तक के टेलीविजन, डिशवॉशर, सीमेंट और कुछ बीमा आदि शामिल हैं. इन चीजों पर 10 फीसदी तक टैक्‍स कम हो सकता है. 

GST Reform

कितनी सस्‍ती होंगी चीजें? 
मान लीजिए आप 30,000 रुपये कोई समान खरीदते हैं और उसपर पुराना जीएसटी: 28% = 8,400 रुपये (कुल बिल: 38,400 रुपये देते हैं). अब नया जीएसटी 18% लागू होता है तो = 5,400 रुपये (बिल घटकर 35,400 रुपये हो गया). यानी नए सुधार से 3000 रुपये की सेविंग होगी.

Advertisement

इसी तरह, मान लीजिए अगर आप 10 हजार रुपये की दवाई खरीदते हैं और यह दवाएं अभी 12% कैटेगरी में शामिल की जाती हैं. यानी 10 हजार रुपये पर 12% = 1200 रुपये (कुल बिल: 11200 रुपये होगा). अब जीएसटी बदलाव के बाद अगर इन दवाओं पर 5% टैक्‍स लगता है तो 10 हजार रुपये पर 5% जीएसटी= 500 (कुल बिल घटकर 10500 रुपये हो जाएगा). इसका मतलब है कि जीएसटी रेट कम होने से 700 रुपये की सेविंग होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement