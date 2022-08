इस पड़ोसी देश पर Gautam Adani का दांव, करने जा रहे 50 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट

एशिया के सबसे अमीर इंसान और अडानी समूह (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अडानी (Gautam Adani) लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने सीमेंट सेक्टर में दमदार दस्तक देने के बाद मेटल सेक्टर में एंट्री का ऐलान किया है. देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अडानी दांव लगाने से नहीं चूक रहे हैं. अब वह पड़ोसी देश श्रीलंका (Sri Lanka) में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं.

दो पवन परियोजाओं में करेंगे निवेश

पीटीआई के मुताबिक, इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट (Economic Crisis) झेल रहे श्रीलंका (Sri Lanka) की सरकार ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) को 500 मिलियन डॉलर (50 करोड़ डॉलर) से अधिक के निवेश वाली दो पवन परियोजनाओं (Wind Projects) के लिए शुरुआती या अस्थायी मंजूरी दे दी है. श्रीलंका के ऊर्जा और बिजली मंत्री कंचना विजेसेकारा (Kanchana Wijesekara) ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की है.

अधिकारियों से चर्चा के बाद मंजूरी

विजेसेकारा ने ट्वीट (Tweet) के जरिए बताया कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए बीते मंगलवार को सार्वजानिक क्षेत्र की सीलोन बिजली बोर्ड (CEB) और सतत विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ गहन चर्चा के बाद इस मंजूरी का निर्णय लिया गया. अडानी ग्रीन एनर्जी के निवेश के लिए मंजूर की गईं ये दो परियोजनाएं देश के उत्तरी प्रांत में मन्नार (Mannar) और पूनरिन (Pooneryn) में शुरू होंगी.

1) Met officials of CEB & Sustainable Development Authority today to discuss the progress of renewable energy projects. Adani Green Energy was issued Provisional Approvals for 2 Wind projects of 286MW in Mannar & 234MW in Pooneryn for an Investment of over USD 500 Million. pic.twitter.com/1I5Pk4o07M