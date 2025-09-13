scorecardresearch
 

शैंपू ₹55, साबुन ₹8, कॉफी ₹30 सस्‍ती हुई, GST कट के बाद कंपनी का बड़ा ऐलान, देखें नए रेट्स

GST में बदलाव के बाद देश की दिग्‍गज एमएमसीजी कंपनी HUL ने अपने प्रोडक्‍ट्स के रेट्स में कटौती का ऐलान किया है, जो 22 सितंबर से देश में लागू होंगे. इस ऐलान के बाद डव शैंपू, लाइफबॉय साबुन और ब्रू कॉपी के रेट कम हुए हैं.

एचयूएल ने अपने पॉपुलर प्रोडक्‍ट्स के रेट कम किए. (Photo: HUL)
जीएसटी कट का असर अब दिखने लगा है. ऑटो कंपनियों के बाद अब FMCG कंपनियों ने भी प्रोडक्‍ट्स के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं. देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक हिंदुस्‍तान यूनिलीवर (HUL) ने अपने पॉपुलर प्रोडक्‍ट्स- डब शैंपू, लाइफबॉय साबुन, हॉर्लिक्‍स, कॉफी और अन्‍य चीजों के दाम में कटौती का ऐलान किया है. 

इन प्रोडक्‍ट्स के दाम में कटौती का लाभ 22 सितंबर से कस्‍टमर्स को मिलेगा, जब गूड एंड सर्विस टैक्‍स (GST) रिफॉर्म लागू होगा. एक अखबार को दिए विज्ञापन में कंपनी ने कई प्रोडक्‍ट्स पर जीएसटी रेट में कटौती के बाद नए रेट जारी किए हैं. कंपनी ने कहा है कि नए प्राइस के साथ प्रोडक्‍ट्स के स्‍टॉक्‍स मार्केट में जल्‍द पहुंच जाएंगे. आइए देखते हैं कंपनी ने किन-किन चीजों पर कितने दाम कम किए हैं. 

किन चीजों पर कितने रेट घटे? 

  1. 340ml डव शैंपू बोतल 490 रुपये से घटकर 435 रुपये हो जाएगा. 
  2. 200gm जार वाला हॉर्लिक्‍स का दाम 130 रुपये से घटकर 110 रुपये हो जाएगा. 
  3. 200 ग्राम किसान जैम 90 रुपये से घटकर अब 80 रुपये में मिलेगा. 
  4. 75 ग्राम लाइफबॉय साबुन का रेट अब 60 रुपये होगा, जो पहले 68 रुपये था.  
  5. क्लिनिक प्‍लस 355ml शैंपू 393 रुपये से कम होकर 340 रुपये हो जाएगा. 
  6. Sunsilk ब्‍लैक साइन शैंपू 350ml के दाम 430 से कम होकर 370 रुपये हो जाएंगे. 
  7. डव सीरम 75g के दाम 45 रुपये से कम होकर अब 40 रुपये में मिलेगा. 
  8. Lifebuoy साबुन (75g X 4) 68 रुपये से घटकर अब 60 रुपये में मिलेगा. 
  9. Lux साबुन (75g X 4) 96 रुपये से कम होकर 85 रुपये में मिलेगा. 
  10. Closeup टूथपेस्‍ट (150g) 145 रुपये से कम होकर अब  129 रुपये में मिलेगा. 
  11. लैकमे 9 टू 5पीएम कम्‍पैक्‍ट 9g 675 रुपये से कम होकर 599 रुपये हो चुका है. 
  12. किसान केचअप (850g) 100 रुपये से घटकर 93 रुपये हो जाएगा. 
  13. Horlicks वूमेन 400 ग्राम का दाम 320 रुपये से घटकर 284 रुपये कर दिया गया है. 
  14. Bru Coffee 75 ग्राम का रेट 300 रुपये से घटाकर 270 कर दिया गया है. 
  15. नॉर टोमैटो सूप 67g का दाम 65 रुपये से कम होकर 55 रुपये हो चुका है. 
  16. Hellman रियल मायोनीइज 250g का दाम 99 से घटकर 90 रुपये हो चुका है. 
  17. बूस्‍ट 200g 124 रुपये से घटकर अब 110 रुपये हो चुका है. 

अब जीएसटी में सिर्फ दो स्‍लैब
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. अभी जीएसटी के तहत 4 स्‍लैब 5%, 12%, 18% और 28% है, जिसे 22 सितंबर से घटाकर सिर्फ दो स्‍लैब 5% और 18% कर दिया गया है. इस बड़े बदलाव के बाद फूड से लेकर शैंपू, टूथपेस्‍ट से लेकर तमाम जरूरत की चीजों के दाम में बड़ी कटौती होने वाली है, जिसका लाभ सीधे ग्राहकों को दिया जाएगा. इसी के मद्देनजर HUL ने भी प्रोडक्‍ट्स रेट में बड़ी कटौती का ऐलान किया है. 

