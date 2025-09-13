जीएसटी कट का असर अब दिखने लगा है. ऑटो कंपनियों के बाद अब FMCG कंपनियों ने भी प्रोडक्ट्स के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं. देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने अपने पॉपुलर प्रोडक्ट्स- डब शैंपू, लाइफबॉय साबुन, हॉर्लिक्स, कॉफी और अन्य चीजों के दाम में कटौती का ऐलान किया है.
इन प्रोडक्ट्स के दाम में कटौती का लाभ 22 सितंबर से कस्टमर्स को मिलेगा, जब गूड एंड सर्विस टैक्स (GST) रिफॉर्म लागू होगा. एक अखबार को दिए विज्ञापन में कंपनी ने कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी रेट में कटौती के बाद नए रेट जारी किए हैं. कंपनी ने कहा है कि नए प्राइस के साथ प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स मार्केट में जल्द पहुंच जाएंगे. आइए देखते हैं कंपनी ने किन-किन चीजों पर कितने दाम कम किए हैं.
किन चीजों पर कितने रेट घटे?
अब जीएसटी में सिर्फ दो स्लैब
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. अभी जीएसटी के तहत 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% है, जिसे 22 सितंबर से घटाकर सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है. इस बड़े बदलाव के बाद फूड से लेकर शैंपू, टूथपेस्ट से लेकर तमाम जरूरत की चीजों के दाम में बड़ी कटौती होने वाली है, जिसका लाभ सीधे ग्राहकों को दिया जाएगा. इसी के मद्देनजर HUL ने भी प्रोडक्ट्स रेट में बड़ी कटौती का ऐलान किया है.