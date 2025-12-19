पिछले कुछ समय से श्रीराम फाइनेंस कंपनी के शेयर अच्‍छी तेजी दिखा रहे हैं. यह शेयर लगातार तेजी पर कारोबार कर रहा है, जिस कारण इसने 3 साल में ही निवेशकों के पैसे को 3 गुना कर दिया है.वहीं जापान की एक बड़ी कंपनी ने इस कंपनी में तगड़ा निवेश किया है और इसकी 20 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीद ली है.

और पढ़ें

शुक्रवार को बीएसई पर Shriram Finance के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए हैं और 3.71 फीसदी चढ़कर 901.70 रुपये प्रति शेयर पर कारोबर कर रहे थे. यह तेजी तब आई है, जब कंपनी के बोर्ड ने जापानी बैंक को हिस्‍सेदारी अधिग्रहण की मंजूरी दी. जापानी बैंक MUFG ने श्रीराम फाइनेंस में 39,618 करोड़ रुपये (लगभग 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के कुल निवेश के लिए इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो फाइनेंस कंपनी में 20 फीसदी की हिस्‍सेदारी है. बोर्ड ने भी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है.

840.93 रुपये पर बेचे गए शेयर

इसे भारत में किसी भी फाइनेंस कंपनी में डायरेक्‍ट बड़ा निवेश माना जा रहा है. एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, कंपनी 840.93 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 47.11 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर जारी करेगी. इस प्रीफियशियल इश्‍यू के परिणामस्वरूप इश्‍यू के बाद कंपनी की शेयर कैपिटल में MUFG बैंक की डाइल्यूटेड आधार पर 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी.

Advertisement

श्रीराम फाइनेंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवनकर ने इस लेनदेन को कंपनी के लिए एक 'निर्णायक क्षण' बताते हुए कहा कि यह कंपनी के रणनीतिक महत्व और दीर्घकालिक विकास क्षमता को मजबूत करेगा. रेवनकर ने कहा कि एमयूएफजी का एक प्रमुख निवेशक के रूप में प्रवेश भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में वैश्विक विश्वास और इसमें एक अग्रणी के रूप में हमारी भूमिका को मजबूत करता है.

130 साल पुरानी कंपनी का भारत में सबसे बड़ा निवेश

130 साल पुरानी इस जापानी बैंक के लिए भारत में इसका सबसे बड़ा निवेश है. Mitsubishi UFJ फाइनेंशियल ग्रुप के ग्रुप CEO हिरोनोरी कामेजावा ने कहा कि दोनों कंपनी अपने लॉन्‍गटर्म नजरिए और मूल मूल्यों में एकमत हैं, जो श्रीराम फाइनेंस की विकास महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने और व्यापक आर्थिक विकास में सहयोग देने के लिए एमयूएफजी की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

3 साल में 3 गुना पैसा

इस स्‍टॉक ने निवेशकों को कुछ ही सालों में मालामाल किया है. पिछले 3 साल में यह स्‍टॉक 227 फीसदी चढ़ा है, जबकि 1 साल के दौरान इस शेयर में 57 फीसदी की उछाल आई है. 3 महीने में ही यह स्टॉक 42 फीसदी ऊपर चढ़ा है. यह काफी समय से लगातार 52 सप्‍ताह के हाई लेवल पर बना हुआ है. इसके 52 सप्‍ताह का हाई लेवल 913.50 रुपये है, जहां आज यह इंट्राडे के दौरान पहुंचा था. इसके एक साल का निचला स्‍तर 493.35 रुपये प्रति शेयर है. फाइनेंस कंपनी का मार्केट कैप 1,63,528 करोड़ रुपये है.

Advertisement

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----