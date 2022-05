IndiGo एयरलाइंस पर 5 लाख का जुर्माना, दिव्यांग को नहीं दी थी फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत

एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एक दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से मना करने के चलते IndiGo एयरलाइंस पर बड़ी कार्रवाई की है. इंडिगो ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था. इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

डीजीसीए ने लगाई फटकार

घटना को लेकर डीजीसीए ने कंपनी को कड़ी फटकार भी लगाई है. रेग्युलेटर ने कहा- कंपनी का ग्राउंड स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे का ठीक से संभाल नहीं सका, उल्टा उसने परिस्थिति को और खराब किया. इस मामले में उन्हें ज्यादा संवेदनशीलता से काम लेना था, बच्चे के साथ सहृदयता के साथ पेश आना था ताकि वो शांत होता. ऐसा करने से कंपनी के कर्मचारियों को यात्री को विमान में चढ़ने से मना करने जैसा एक्स्ट्रीम कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती.

डीजीसीए ने कहा- विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में विफल रहे. इसे देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है.

क्या था पूरा मामला

इंडिगो ने रांची में एक दिव्यांग बच्चे को बोर्डिंग से रोक दिया. इस मामले में DGCA ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसे प्रथम दृष्टया 'यात्रियों के साथ खराब हैंडलिंग' का मामला पाया गया. एयरलाइन को 26 मई 2022 तक जवाब देना था. DGCA ने घटना की जांच करने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था.

एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन ने क्या कहा

रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को इंडिगो की फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया था. इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन कंपनी दोनों की तरफ से सफाई आई थी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दूसरे यात्रियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि बच्चा काफी पैनिक और अग्रेसिव था. वह दूसरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता था.

एयरलाइन ने बाद में बयान जारी कर कहा कि बच्चे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया. वह पैनिक स्थिति में था. ग्राउंड स्टाफ ने अंतिम समय तक उसके शांत होने का इंतजार किया. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

IndiGo सबसे बड़ी एयरलांइस

इंडिगो, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है. कंपनी की पहचान सस्ती फ्लाइट सेवा और समयबद्धता को लेकर है. घरेलू एविएशन मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है. उसके बेड़े में 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं. कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट्स पर अपर्नी सर्विसेस देती है.

29 मई तक चलेगा Bharat Drone Mahotsav

इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा भारत ड्रोन महोत्सव-2022 का समय 29 मई तक बढ़ा दिया गया है. अभी तक जो लोग इसे नहीं देख पाए हैं वो कल दोपहर 2 बजे तक प्रगति मैदान जा सकते हैं.

And the fun continues!



Given the unprecedented interest in Bharat Drone Mahotsav 22 the government has decided to extend the event till 2PM on 29 May 22.

Those who have missed the fun, please visit us with family at Pragati Maidan

No entry passes required.#HarKhetMeinDrone pic.twitter.com/oVqFb1Jv4b