दिल्ली में खरीदना चाहते हैं अपना घर, DDA सस्ते में बेच रहा है 8500 फ्लैट, जल्दी करें अप्लाई

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में अपने हर का सपना देखने वाले लोगों के लिए इसे पूरा करने के शानदार मौका है. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की स्कीम में आवेदन कर आप सस्ते में अपना आशियाना खरीद सकते हैं. दरअसल, डीडीए ने 2022 Housing Scheme Online की शुरुआत कर दी है. इसके तहत कुल 8,500 फ्लैट बेचे जा रहे हैं.

8500 फ्लैट बेच रहा डीडीए

इन फ्लैटों के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Booking) प्रक्रिया बीते सोमवार से शुरू हो चुकी है. अगर आप भी ये फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो डीडीए (DDA) की वेबसाइट के जरिए आसान स्टेप में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इन 8,500 फ्लैटों में से EWS फ्लैट का बुकिंग अमाउंट 10,000 रुपये, जबकि LIG फ्लैट का बुकिंग अमाउंट 15,000 रुपये रखा गया है.

'पहले आओ, पहले पाओ' नीति लागू

हाउसिंग अथॉरिटी ने एक ट्वीट (DDA Tweet) के जरिए इस स्कीम के शुरू होने की जानकारी साझा की है. इसके साथ ही डीडीए के ट्वीट में साफ कहा गया है, कि ये अपने सपनों का घर खरीदने का मौका है और आप ऑनलाइन पेमेंट कर अपना फ्लैट तुरंत बुक करा सकते हैं. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि इन फ्लैटों को पहले आओ, पहले पाओ (First Come First Serve) के आधार पर बेचा जा रहा है.

Starting today, #DDA is adding to the steps taken for Narela sub city by launching 8500 flats. This is an opportunity to grab your dream home on a first come first serve basis for the EWS and LIG categories. Pay online and reserve your flat instantly. pic.twitter.com/WqeZV7GF2x