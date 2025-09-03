जीएसटी काउंसिल की बैठक आज शुरू हो चुकी है और कल इसपर बड़ा फैसला आने वाला है. सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि जीएसटी के मौजूदा 4 टैक्स स्लैब को घटाकर 2 स्लैब में किया जाए. वहीं कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स को बढ़ाने का भी जिक्र किया गया है. अगर सरकार के इस प्रस्ताव की काउंसिल द्वारा मंजूरी मिलती है तो बहुत से चीजों के दाम में भारी कटौती होगी.
दरअसल, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नए जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. जबकि उसी दौरान वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी स्लैब में कटौती का प्रस्ताव रखा गया था. इस ऐलान के बाद पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है और इसमें जीएसटी स्लैब में कटौती पर मुहर लग सकती है, जिसे दिवाली से लागू किया जा सकता है.
GST के तहत अभी चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% है, जो काउंसिल के फैसले के बाद दो स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी में बदल सकता है. ऐसे में कपड़े, जूते, एसी, टीवी और कार-बाइक समेत तमाम चीजों के रेट घट जाएंगे. हालांकि उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स किस स्लैब में आ रहे हैं, जिसके बाद ये समझना आसान हो जाएगा कि कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं?
किन चीजों पर कितना जीएसटी?
12-28% स्लैब में आने वाली ये चीजें हो जाएंगी सस्ती
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से छूट
प्रस्ताव है कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से हटा देना चाहिए, यानी 0 फीसदी टैक्स लगाया जाना चाहिए. हालांकि इससे राजस्व में गिरावट और इससे एक नुमान के मुताबिक, सालाना 9,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है.