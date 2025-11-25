China Crisis: ये कैसा संकट... जिससे निकलने में ड्रैगन नाकाम, चीन की इकोनॉमी भी खतरे में!

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन (China) एक बड़े संकट में फंसा हुआ है. शी जिनपिंग सरकार की तमाम कोशिशें भी देश को इससे उबारने में नाकाम साबित हो रही है. हम बात कर रहे हैं, चीन के रियल एस्टेट संकट (China Real Estate Crisis) की, जो बीते चार साल से ड्रैगन के गले की फांस बना हुआ है. इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी (China Economy) पर भी लंबे अर्से से देखने को मिल रहा है.

China का ग्रोथ इंजन था ये सेक्टर

कभी देश के सबसे बड़े ग्रोथ इंजन में से एक चीन का रियल एस्टेट मार्केट पिछले चार साल से ज्यादा समय से तगड़ी गिरावट के दौर से गुजर रहा है और इसमें कमी आने के कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं. देश में अचल संपत्तियों की वैल्यू में लगातार गिरावट जारी है. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वित्तीय संकट (Financial Crisis) से जूझ रहे परिवारों को अपनी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया!

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में पैर जमाए इस संकट का सबसे बुरा असर रियल एस्टेट कंपनियों पर दिखा है, जिनें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भारी कर्ज लेने पड़े हैं और ऐसे तमाम अपार्टमेंट डेवलपर्स दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए हैं. इन्हें उम्मीद थी कि Real Estate Crisis को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कारगर होंगे, लेकिन मार्च में सरकार से जुड़े डेवलपर चाइना वैंके ने ही 2024 के लिए रिकॉर्ड 49.5 अरब युआन का सालाना घाटा दर्ज किया. इससे साफ होता है कि चीन में ये समस्या कितनी गहरी है.

Evergrande का क्या हुआ?

एवरग्रैंड (Evergrande) चीन के रियल एस्टेट सेक्टर का सबसे बड़ा नाम था और इसका पतन चीन में अब तक के सबसे बड़े संकट में से एक माना जाता है. 1996 में Hui Ka Yan द्वारा स्थापित ये कंपनी एक समय तक देश का सबसे बड़ा डेवलपर था और 2017 में अपने चरम पर इसकी मार्केट वैल्यू 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी. यही नहीं इसके फाउंडर और चेयरमैन एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे.

रिपोर्ट की मानें तो एवरग्रांडे का तेज विस्तार शुरू से ही भारी कर्ज से प्रेरित था. 2021 के अंत तक इसकी कुल देनदारियों के लगभग 360 अरब डॉलर तक पहुंचने के साथ यह अपने समकक्ष डेवलपर समूहों में सबसे अधिक कर्जदार बन गया था. इसके पतन चीन की आर्थिक ग्रोथ (China Economic Growth) को अचानक नीचे धकेल दिया. यही इसकी वजह से ही रिकॉर्ड संख्या में चाइनीज बिल्डरों के सामने संकट खड़ा हो गया. अब एवरग्रैंड ग्रुप ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से अपनी लिस्ट तक हटा ली है, जिससे इसके शेयर बेकार हो गए.

चीन में ऐसे हुई इस संकट की शुरुआत

2020 में चीन ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर सख्ती शुरू की थी. नए नियम और उपायों ने डेवलपर की उधार लेने की क्षमता पर अंकुश लगाने का काम किया और क्रेडिट बाजारों से उनकी लाइफलाइन कट सी गई. इन उपायों से नकदी संकट में फंसे डेवलपर्स के लिए Covid-19 महामारी मुसीबत बढ़ाने वाली साबित हुए, निर्माण स्थलों पर रोक से ये बढ़ती चली गई.

2021 में एवरग्रांडे ने 300 अरब डॉलर से ज्यादा का डिफॉल्ट किया. दो और बड़े प्रॉपर्टी दिग्गज सनैक चाइना होल्डिंग्स 2022 में और कंट्री गार्डन होल्डिंग्स 2023 में डिफॉल्ट हुए.

सरकार कर रही उबारने की कोशिश

रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में ही चीनी अधिकारियों को एहसास हो गया था कि बाजार पर लगाम लगाने के नियम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. इसे देखने हुए चीन में डेवलपर्स को अपार्टमेंट की पूर्व-बिक्री से अधिक धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई, जो उद्योग के लिए धन का सबसे बड़ा स्रोत है. रुकी हुए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 200 अरब युआन स्पेशल लोन के रूप में दिए गए.

सरकार ने फाइनेंशियल रूल भी चेंज (Rule Change) किए, जिससे सेंट्रल बैंक को संकटग्रस्त डेवलपर्स के लिए सहायता बढ़ाने की अनुमति मिल गई है. 2024 में सरकार ने उधार लेने की लागत में कटौती, टैक्स कट के साथ ही खरीद प्रतिबंधों में ढील दी है. 2025 में भी कई बड़ी राहत दी गई, लेकिन इनका ज्यादा पॉजिटिव असर देखने को नहीं मिला है.

लड़खड़ा रही चीनी अर्थव्यवस्था

China Economy लड़खड़ाई हुई है. रिपोर्ट्स में चौथी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट का अनुमान जाहिए किया गया है. वहीं अन्य आंकड़ों पर नजर डालें, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार इस साल के पहले 10 महीनों में अचल-परिसंपत्ति निवेश में 1.7% की गिरावट आई है. लगातार पांच महीने से ये गिर रहा है और सिर्फ अक्टूबर में ही निवेश 12% तक घट गया है.इसके अलावा अक्टूबर में प्रोडक्शन ग्रोथ रेट 4.9% रही, जो साल की शुरुआत के बाद से सबसे कम है.

चीनी बैंकों के डूबे हुए कर्ज का आंकड़ा रिकॉर्ड 3.5 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गया है. Fitch Ratings ने चेतावनी दी है कि 2026 में स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि परिवारों कर्ज चुकाने में मुश्किल हो रही है. चीन के पूर्व वित्त मंत्री लू जीवेई ने हाल ही में अलर्ट किया था कि घरों के गिरते मूल्यों के कारण परिवारों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति उनके खर्च को प्रभावित करेगी. Morgan Stanley के मुताबिक, महंगाई पर प्रॉपर्टी सेक्टर का प्रभाव आधिकारिक आंकड़ों से भी ज्यादा हो सकता है.

