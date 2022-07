Tiananmen Square 2.0?, चीन में बैंकों से पैसे निकालने के लिए उमड़ी भीड़, लोगों को रोकने के लिए टैंक तैनात!

चीन (China) में बैंकों के हालात बदहाल नजर आ रहे हैं. ये हम नहीं कह रहे बल्कि वहां के वीडियो में सारी कहानी खुद बयां हो रही है. दरअसल, बैंकिंग संकट (Banking Crisis) से जूझ रहे देश में बैंकों ने ग्राहकों के खातों को सीज (Account Seize) कर दिया है. इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए. फिलहाल, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार को बैंकों के बाहर टैंक (Tank) तैनात करने पड़े हैं.

ग्राहकों को पैसे निकालने से रोका

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बैंकों द्वारा ग्राहकों (Bank Customer) को पैसे निकालने से रोकने के फैसले के विरोध में कई जगह प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं. हालिया रिपोर्ट की मानें तो चीन के हेनान प्रांत (Henan Provinces) में पिछले कई हफ्तों से पुलिस और बैंक ग्राहकों के बीच झड़पें जारी हैं. यह सिलसिला इस साल अप्रैल से चालू है, जब बैंकों ने ग्राहकों को अपनी सेविंग्स निकालने से रोक दिया था.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

Social Media पर चीन के बैंकों के बाहर तैनात किए गए टैंकों और वहीं पैदा हुए हालातों का वीडियो वायरल हो रहे हैं. इनमें चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के टैंकों को प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए सड़कों पर तैनात किए जाते देखा जा सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक ऑफ चाइना की हेनान शाखा के बाहर बढ़ते विरोध प्रर्दशन के बीच बैंकों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों को बैंकों तक पहुंचने से रोकने के लिए टैंक सड़कों पर उतरे थे.

The moment tanks were brought in to protect a bank in China after crisis hit the country.



This is coming on the heels of an announcement by the Henan branch of the Bank of China that depositors' funds are now 'investment products' and cannot be withdrawn pic.twitter.com/2l9q7LOuVr