GST कट से एक दिन में कितनी बढ़ी कार, TV-AC से कपड़े तक की सेल? सामने आए ये आंकड़े

GST कटौती लागू होते ही उसका असर भी दिखने लगा है. वस्तुओं पर जीएसटी कटौती का इंतजार कर रहे उपभोक्ता जमकर खर्च करने लगे हैं. सोमवार को नई वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू होने के साथ ही ऑटो डीलरशिप पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और ऑनलाइन बिक्री में भी उछाल देखने को मिला. किराने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और रोजमर्रा की अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी से भी खरीदारी बढ़ गई है.
बड़ी कारों की तुलना में छोटी कारों पर खरीदारी ज्यादा बढ़ गई है, जिनकी कीमतों में जीएसटी 2.0 में सबसे ज्यादा कटौती की गई. जुलाई 2017 में लागू होने के बाद से इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में यह पहला बड़ा बदलाव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्पीच में जीएसटी में बदलाव को 'दिवाली का तोहफा' बताया था. रविवार को उन्होंने इसे 'बचत उत्सव' नाम दिया.
एक दिन में 25000 वाहनों की डिलीवरी
मारुति सुजुकी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमने पिछले 35 सालों में ऐसा नहीं देखा. उन्होंने कहा कि पहले ही दिन हम 25000 से ज्यादा कारों की डिलीवरी कर चुके हैं और जल्द ही 30 हजार कारों की डिलीवरी होने की उम्मीद है. पहले दिन कार और बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स समानों के लिए मांग अच्छी रही, लेकिन फैशन और किराना खुदरा विक्रताओं के लिए यह स्थिति सामान्य रही. हालांकि कंपनियों का कहना है कि आगे खर्च में व्यापक बढ़ोतरी हो सकती है.
ऑनलाइन सेल में भी ग्रोथ
फ्लिपकार्ट और अमेजन ने सोमवार को अपने त्योहारी सेल की शुरुआत की, जिसमें विक्रेताओं और ब्रांडों ने जीएसटी कटौती के कारण अच्छी सेल की. फैशन ब्रांड की सेल में 15 से 20 फीसदी की ग्रोथ देखी गई. कपड़ा ब्रांड लिबास के फाउंडर और मुख्य कार्यकारी सिद्धांत केशवानी ने कहा कि यह संशोधन आम फैशन के बहुत फायदेमंद है, जिसपर अब केवल 5 फीसदी जीएसटी लगता है और इसकी डिमांड भी अच्छी है.
ऑटो सेक्टर में कैसी रही सेल
मारुति ने बताया कि छोटी कारों की बुकिंग में लगभग 50% की वृद्धि हुई है. पुराने स्टॉक खत्म भी होने वाले हैं. हुंडई मोटर इंडिया के तरुण गर्ग ने कहा कि पहले ही दिन एचएमआईएल ने लगभग 11,000 डीलर बिलिंग दर्ज की, जो पिछले पांच साल में हमारा सर्वोच्च रिकॉर्ड है.
इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा नहीं बढ़ी सेल
इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स ने अपनी सामान्य बिक्री संख्या दर्ज की, जबकि कस्टमर्स ने समानों की पूछताछ ज्यादा की. ज्यादातर स्टोर्स ने TV और एयर-कंडीशनर जैसे सेक्शन में सेल्स स्टाफ बढ़ा दिया था. उम्मीद की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स समानों की सेल आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेगी. कंपनियां कम से कम 20 फीसदी ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं.
कपड़ों की भी बढ़ी डिमांड
डीमार्ट, पैंटालून और रिलायंस स्मार्ट बाजार जैसे फैशन और किराना स्टोर्स ने नई जीएसटी दरों को ध्यान में रखते हुए पूरे दिन सिस्टम और प्राइस अपडेट पर फोकस किया. कपड़ों के ब्रांड कैंपस सूत्र की सेल पिछले सप्ताह 36 फीसदी ग्रोथ देखी गई. स्टार्टअप स्निच ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर में 40% की वृद्धि दर्ज की, जिससे जीएसटी में कटौती के कारण डिमांड में ग्रोथ देखी गई.