Boycott Turkey: अब क्या करेगा तुर्की? अरबपति ने कहा- 'भारतीयों ने 4000 करोड़ दिए फिर भी...'

पाकिस्तान प्रेम अब तुर्किए (Turkey) और अजरबैजान (Azerbaijan) पर भारी पड़ता जा रहा. भारत में शुरू हुए बायकॉट के चलते से उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री पानी मांगने लगी है. एक ओर जहां टैवल प्लेटफॉर्म्स द्वारा इन देशों की गैर-जरूरी यात्रा न करने की सलाह देते हुए धड़ाधड़ ट्रैव पैकेज रद्द कर रहे हैं, तो दिग्गज अरबपतियों ने भी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले इन देशों की यात्रा से परहेज करने की सलाह दी है. हर्ष गोयनका ने तो सोशल मीडिया पर तुर्किए और अजरबैजान के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली.

हर्ष गोयनका ने जताई नाराजगी

आरपीजी एंटरप्राइजेज (RPG Enterprises) के चेयरमैन अरबपति हर्ष गोयनका ने बीते 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्किए और अजरबैजान द्वारा Pakistan का समर्थन करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने भारतीय पर्यटकों से इन दोनों ही देशों की यात्रा न करने की अपील की है.

Harsh Goenka ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट शेयर कर पाकिस्तान का समर्थन देने वाले इन दोनों ही देशों पर अपनी भड़ास निकाली. उन्होंने उदाहरण देते हुए लिखा, 'पिछले साल भारतीय पर्यटकों ने Turkey-Azerbaijan की यात्रा कर पर्यटन जरिए से दोनों देशों को 4,000 करोड़ रुपये दिए, वहां इस सेक्टर में नौकरियां पैदा कीं और उनकी अर्थव्यवस्था, होटल व्यावसाय, फ्लाइट्स बढ़ाईं. लेकिन पहलगाम हमले के बाद दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं.' गोयनका ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारत और दुनिया में बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं, कृपया इन दो जगहों को छोड़ दें, जय हिंद.

