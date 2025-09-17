'यहां काम करना मुश्किल...', बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढे और ट्रैफिक जाम से परेशान कंपनी होने जा रही शिफ्ट!

ऑनलाइन ट्रकिंग प्लेटफॉर्म ब्लैकबक अब अपना बेंगलुरु स्थित कार्यालय बंद करने का फैसला किया है. इसके को-फाउंडर और CEO राजेश याबाजी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कंपनी ने आवागमन और सड़क के बुनियादी ढांचे की समस्याओं का हवाला देते हुए बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड (ओआरआर) पर बेलंदूर स्थित अपने स्थान को छोड़ने का फैसला किया है.
CEO ने एक्स पोस्ट में बताई वजह
गौरतलब है कि ओआरआर, बेंगलुरु शहर के आईटी कॉरिडोर में से एक है और यहां पर अक्सर यातायात की समस्या बनी रहती है और भारी भीड़भाड़ का सामना करता है. इस तरह के तमाम मुद्दों को उठाते हुए सीईओ राजेश याबाजी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, 'बेंगलुरु का बेलंदूर पिछले 9 सालों से हमारा कार्यालय और घर रहा है, लेकिन अब यहां काम करना बहुत मुश्किल सा हो गया है, जिसके चलते हमने यहां से जाने का फैसला किया है.'
अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में याबाजी ने आगे लिखा कि मेरी कंपनी में काम करने वाले सहकर्मियों का औसत आवागमन 1.5 घंटे से ज्यादा (एकतरफा) हो गया है. यहां की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं और धूल से भरी रहती हैं, लेकिन सालों से ये हालात होने के बाद भी इन्हें ठीक करवाने की कोई खास इच्छा नजर नहीं आती है. उन्होंने इन परेशानियों और सड़कों के बुरे हाल का हवाला देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में भी इसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा.
ORR (Bellandur) has been our “office + home” for the last 9 years. But it’s now very-very hard to continue here. 💔
We have decided to move out.
Background:
- Average commute for my colleagues shot up to 1.5+ hrs (one way)
- Roads full of potholes & dust, coupled with lowest…— Rajesh Yabaji (@YABAJI) September 16, 2025
'सरकार को देना चाहिए दखल'
ब्लैकबक ने गड्ढों और भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम के चलते अपना कारोबार बेलंदूर से समेटने को फैसला किया है, लेकिन ये एक मात्र ऐसी कंपनी नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं. ताजा मामले के बाद ग्रेटर बेंगलुरु आईटी कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण कुमार गौड़ा ने कहा कि एसोसिएशन ओआरआर में बुनियादी ढाांचे की उपेक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त करता है, जिसका उदाहरण धीमी गति से चलने वाला ट्रैफिक, अंतहीन गड्ढे से परेशानी भरी यात्रा और इसमें लगने वाला अविश्वसनीय समय है.
गौड़ा ने अपने बयान में कहा कि इन समस्याओं के चलते प्रमुख कंपनियों का शहर छोड़ने का फैसला सरकारी हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है. हम सड़कों, मेट्रो कनेक्टिविटी और सार्वजनिक उपयोगिताओं में सुधार के लिए एक पारदर्शी रोडमैप की डिमांड करते हैं. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को भारत की टेक्नोलॉजी कैपिटल के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए हम सरकार और अधिकारियों के साथ सहयोग करने की इच्छा रखते हैं.
वायरल वीडियो से के बाद आया ये मामला
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लैकबक कंपनी के अपना कार्यालय छोड़ने की तैयारी करने का ये मामला, बीते दिनों बेंगलुरु में स्कूली बच्चों द्वारा बस में उबड़-खाबड़ सफर के दौरान बनाए गए एक वीडियो के वायरल होने के बाद आया है, जिसमें शहर की सड़कों की स्थिति और यात्रियों को रोजमर्रा की परेशानियों का खुलासा हुआ. इसे लेकर बीते 14 सितंबर को राज्य के उपमुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री डी. के. शिवकुमार ने शहर में सड़क विकास को बढ़ावा देने का ऐलान किया था.
डिप्टी सीएम ने बताया था कि इसके लिए 1,100 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई है. उन्होंने कहा था कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर निर्वाचन क्षेत्र को इन निधियों का लाभ मिले और शहर भर में चिकनी, गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई जाएं.
कंपनी का क्या है कारोबार?
ब्लैकबक बेंगलुरु स्थित एक दिग्गज डिजिटल लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो ट्रकिंग सेक्टर में काम करती है और शिपर्स और ट्रक ड्राइवरों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट करती है. यह टेक प्लेटफॉर्म ट्रकों की बुकिंग, लोडिंग, ट्रैकिंग और पेमेंट जैसी सर्विसेज मुहैया करता है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के पास करीब 2,50,000 से अधिक रजिस्टर्ड ट्रकों का एक मजबूत नेटवर्क है और यह भारत भर में 2,000 से अधिक स्थानों को कवर करती है.