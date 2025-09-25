Larry Ellison: 81 साल उम्र... $368 अरब नेटवर्थ, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स दान करेगा 95% दौलत!

अरबपति लैरी एलिसन (Larry Ellison) के लिए साल 2025 शानदार साबित हुआ, बीते दिनों ही उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क को दौलत की रेस में पछाड़ते हुए अचानक नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाते हुए सभी को चौंकाया था, तो अब उन्होंने एक ऐसा फैसला किया है जिसकी दुनिया में चर्चा है. दरअसल, फिलहाल टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर मौजूद ओरेकल फाउंडर ने अपनी 95% संपत्ति दान करने का वादा किया है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 368 अरब डॉलर है.

2010 में संकल्प, अब बना रहे योजना!

फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, लैरी एलिसन ने साल 2010 में गिविंग प्लेज के तहत अपनी 95% संपत्ति दान करने का संकल्प लिया था और अब लैरी अमीरों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के बाद अपनी संपत्ति को दान करने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे अपनी शर्तों पर संपत्ति दान करने का विकल्प चुन रहे हैं. बता दें कि लैरी एलिसन के द्वारा दिए जाने वाले दान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिट में स्थित एलिसन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (EIT) के जरिए संचालित किए जाते हैं, जो हेल्थ सर्विस, खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और एआई रिसर्च समेत तमाम वैश्विक चुनौतियों पर फोकस करता है.

इससे पहले भी लैरी एलिसन कई बड़े दान दे चुके हैं. उनमें से कुछ का जिक्र करें, तो उन्होंने अनुसंधान और उपचार केंद्रों की स्थापना के लिए बड़ा पैसा दान किया, जिसमें कैंसर रिसर्च सेंटर के लिए साउथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को 200 मिलियन डॉलर, अब बंद हो चुके एलिसन मेडिकल फाउंडेशन को करीब 1 अरब डॉलर का दान शामिल है, जो खासतौर पर मेडिकल रिसर्च से जुड़े हुए दान हैं. इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एलिसन इंस्टीट्यूट परिसर के लिए 1.3 अरब डॉलर दिए है, जो 2027 तक ओपन हो जाएगा. दुनिया के दूसरे सबसे अमीर लैरी एलिसन लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि उनकी लगभग पूरी संपत्ति अंततः परोपकारी कार्यों में खर्च की जाएगी, जो उनकी अपनी शर्तों और टाइमलाइन के मुताबिक होगी.

एक दिन में 101 अरब डॉलर किया था कमाल

हालांकि, Larry Ellison लंबे समय से दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल रहे हैं, लेकिन इसी सितंबर महीने की शुरुआत में उनकी संपत्ति में अचानक एक ही दिन में 101 अरब डॉलर (8.90 लाख करोड़ रुपये) का उछाल आया, जो किसी भी अरबपति की दौलत में अब तक का सबसे एक दिनी उछाल था. इसके साथ ही Larry Ellison Networth उछलकर 393 अरब डॉलर हो गई थी और वे एलन मस्क (उस समय 385 अरब डॉलर नेटवर्थ) को पीछे छोड़ नंबर-1 अमीर बने थे. हालांकि, इसके बाद मस्क फिर पहले पायदान पर पहुंच गए, लेकिन 81 साल के टेक टॉयकून लैरी एलिसन तब से दूसरे सबसे अमीर बने हुए हैं.

लैरी ने इस साल ऐसे किया कमाल

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स पर नजर डालें, तो लैरी एलिसन साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपति हैं. खास बात ये है कि दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों में शामिल कुछ दिग्गजों की कुल संपत्ति से ज्यादा तो एलिसन ने महज इस साल अब तक कमा डाला है, जी हां बीते दिनों आई गिरावट के बावजूद उनकी इस अवधि में कमाई का आंकड़ा 176 अरब डॉलर है. गौरतलब है कि लैरी की उनकी कंपनी ओरेकल में 41% हिस्सेदारी है, जबकि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला में भी वे बड़े स्टेकहोल्डर्स की लिस्ट में शामिल हैं.

शुरुआती जीवन में बड़ा उथल-पुथल

Larry Ellison की शुरुआती जिंदगी खासी उथल-पुथल भरी रही है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लैरी का जन्म होने के बाद उनकी मां ने 9 महीने बाद उन्‍हें अपने रिश्‍तेदारों को गोद दे दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 48 साल की उम्र तक लैरी एलिसन ने अपनी मां का मुंह तक नहीं देखा था.

इसके बाद गरीबी में गुजर बसर करते हुए उनकी शुरुआती पढ़ाई पूरी हुई और फिर शिकागो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ कैलिफोर्निया पहुंचकर उन्होंने कोडिंग और सॉफ्टवेयर की बारीकियां सीखीं. फिर 1977 में सिर्फ 2000 डॉलर के निवेश से 'ओरेकल' शुरू की, जो 1986 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. लैरी एलिसन ने पांच शादियां भी कीं.

