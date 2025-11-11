scorecardresearch
 

IPO Alert: सिर्फ 14933 रुपये लगाएं, फिर बन जाएंगे इस अरबपति की कंपनी में प्रॉफिट पार्टनर, आज से मौका

Alakh Pandey Physicswallah IPO Open: भारत के सबसे अमीरों में शामिल अरबपति अलख पांडे की कंपनी फिजिक्सवाला का आईपीओ खुल गया है और निवेशक इसमें 13 नवंबर तक बोली लगा सकते हैं.

फिजिक्सवाला आईपीओ में 13 नवंबर तक लगा सकते हैं पैसा (Photo: ITG)
फिजिक्सवाला आईपीओ में 13 नवंबर तक लगा सकते हैं पैसा (Photo: ITG)

अरबपति अलख पांडे (Billionaire Alakh Pandey) की एडटेक फर्म फिजिक्सवाला का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन (Physicswallah IPO Open) हो गया है. अगर आप आईपीओ में निवेश का प्लान बना रहे हैं, तो फिर इस पर दांव लगा सकते हैं. इस 3480 करोड़ रुपये के इश्यू में महज 14933 रुपये लगाकर आप लिस्टिंग के बाद कंपनी को होने वाले मुनाफे में अपनी हिस्सेदारी पक्की कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे? 

31.92 करोड़ बिक्री के लिए पेश 
Physicswallh IPO मंगलवार को खुल गया है और इसमें निवेशक 13 नवंबर तक पैसे लगा सकते हैं. इस आईपीओ के तहत कंपनी ने 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले 31,92,66,054 शेयर जारी किए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 3480 करोड़ रुपये है. इनमें 3100 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर शामिल हैं, जबकि 380 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए की जा रही है.  

प्राइस बैंड इतना, लिस्टिंग कब होगी? 
फिजिक्सवाला आईपीओ के लिए कंपनी ने 103-109 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है. 13 नवंबर को क्लोज होने के बाद इसका IPO Allotment 14 को होगा. इसके अलावा बोली लगाने वालों के डीमैट खाते में शेयर क्रेडिट का प्रोसेस 17 नवंबर को स्टार्ट किया जाना है. बात शेयर मार्केट (Share Market) में फिजिक्सवाला के शेयरों की लिस्टिंग की करें, तो इसके लिए संभावित तारीख 18 नवंबर तय की गई है. Physicswallah IPO बाजार के दोनों इंडेक्स बीएसई और एनएसई पर होगी. 

₹15000 से कम में ऐसे बने पार्टनर
अब बताते हैं कि कैसे महज 15000 रुपये से भी कम में आप इस अरबपति की कंपनी में प्रॉफिट पार्टनर बन सकते हैं. तो बता दें कि कंपनी ने अपने आईपीओ ते तहत 137 शेयरों का लॉट साइज तय किया है. इसका मतलब ये होता है कि जो भी निवेशक इनमें निवेश करेगा, उसे कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगी. अब Physicswallah Upper Price Band के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो 109 रुपये के हिसाब से उन्हें इसके लिए 14,933 रुपये का निवेश करना होगा. 

इसके बाद अगर उसे आईपीओ का अलॉटमेंट होता है, तो फिर मार्केट डेब्यू के दौरान कंपनी के लिस्टिंग गेन में उसे भी फायदा होगा और इसके शेयरों में बढ़त के साथ उसका निवेश भी बढ़ेगा या गिरावट के साथ घटेगा. कोई भी निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकता है.  

एंकर निवेशक बुलिश, GMP इतना
बता दें एक दिन पहले ही सोमवार को फिजिक्सवाला आईपीओ को एंकर निवेशकों के लिए ओपन किया गया था. इनसे कंपनी ने 1562.85 करोड़ रुपये जुटाए हैं. अगर ग्रे-मार्केट प्रीमियम पर नजर डालें, तो ओपनिंग डे पर ये सुस्त नजर आ रहा है और अपर प्राइस बैंड से महज 3 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, जो महज 2.75% की बढ़ोतरी है. 

किंग खान शाहरुख से ज्यादा अलख पांडे की संपत्ति
Physicswallah Founder अलख पांडे को हाल ही में M3M Hurun India Rich List में शामिल किया गया है. इसमें उनकी नेटवर्थ (Alakh Pandey Net Worth) 14,510 करोड़ रुपये बताई गई, जिसमें सालाना आधार पर ताबड़तोड़ 223% का इजाफा दर्ज किया गया है. खास बात ये है कि अलख पांडे अमीरों की लिस्ट में नई एंट्री लेने वाले बॉलीवुड के किंग (Bollywood King Khan) शाहरुख खान से संपत्ति के मामले में आगे हैं, जिनकी नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपये है. 

