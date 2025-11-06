Tejashwi Yadav Networth: 200 ग्राम Gold... 8 करोड़ की संपत्ति, पत्नी भी करोड़पति, जानिए तेजस्वी यादव के पास क्या-क्या

बिहार में चुनावी रण (Bihar Election 2025) शुरू हो गया है. पहले फेज के मतदान में राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान (Bihar Voting) शुरू हो गया है. इनमें कुछ हॉट सीट भी हैं, जिनमें राघोपुर भी एक है, जहां से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं. राजद नेता तेजस्वी की गिनती बिहार के अमीर नेताओं में होती है. नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति खुलासा किया था. इसके मुताबिक, Tejashwi Yadav Net Worth करीब 8 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

तेजस्वी यादव है इतने अमीर

चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बताया था कि उनकी कुल नेटवर्थ करीब 8.1 करोड़ रुपये है. उनके पास 6.12 करोड़ रुपये कीमत की चल संपत्ति है और अचल संपत्ति की वैल्यू 1.88 करोड़ रुपये है. इसके अलावा Tejashwi Yadav के पास नॉमिनेशन तक 1.5 लाख रुपये नकदी और तमाम बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपये डिपॉजिट था.

1 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार

9वीं कक्षा पास राजद नेता ने तेजस्वी यादव ने एफिडेबिट में अपनी नेटवर्थ का खुलासा करने के साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को अपने ऊपर मौजूद कर्ज के बारे में भी जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि उनपर कुल सरकारी देनदारियां 1.35 करोड़ रुपये की हैं. इसके अलावा 55.55 लाख रुपये के दूसरे कर्ज वो हैं, जो उनके भाई तेज प्रताप यादव और मां राबड़ी देवी के साथ लिए गए कंबाइंड लोन से जुड़े हुए हैं.

5 साल में इतनी बढ़ी संपत्ति

साल 2015 में Tejashwi ने राघोपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था. अगर पिछले पांच साल में उनकी दौलत में आए उछाल पर गौर करें,तो 2020 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 5.88 करोड़ रुपये बताई गई थी, जिसमें 1.20 लाख रुपये की नकदी और तमाम बैंक अकाउंट्स में जमा करीब 31 लाख रुपये जमा शामिल थे.इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो इन पांच साल में उनकी संपत्ति में करीब 2 करोड़ रुपये का उछाल आया है.

पत्नी राजश्री के पास क्या-क्या?

जहां एक ओर तेजस्वी यादव करोड़पति हैं, तो उनकी पत्नी राजश्री के पास भी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. तेजस्वी के हलफनामे में पत्नी की नेटवर्थ (Rajshree Yadav Net Worth) 1.88 करोड़ रुपये के आस-पास बताई है. इसमें उनके पास 59.69 लाख रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. वहीं कर्ज की बात करें, तो राजश्री के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं है.

Tejashwi Yadav के पास जहां 200 ग्राम सोने के आभूषण हैं, तो इस मामले में पत्नी राजश्री आगे हैं. उनके पास 480 ग्राम Gold Jewellery है, तो वहीं 2 किलो से ज्यादा चांदी (Silver) भी है. नकदी की बात करें, तो तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी के पास करीब 1 लाख रुपये की नकदी होने की जानकारी शेयर की थी.

