scorecardresearch
 

Tejashwi Yadav Networth: 200 ग्राम Gold... 8 करोड़ की संपत्ति, पत्नी भी करोड़पति, जानिए तेजस्वी यादव के पास क्या-क्या

Tejashwi Yadav Net Worth: बिहार चुनाव-2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है. इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर में भी वोटिंग हो रही है, वे बिहार के करोड़पति कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल हैं.

Advertisement
X
बिहार चुनाव में करोड़पति कैंडिडेट हैं तेजस्वी यादव (File Photo: ITG)
बिहार चुनाव में करोड़पति कैंडिडेट हैं तेजस्वी यादव (File Photo: ITG)

बिहार में चुनावी रण (Bihar Election 2025) शुरू हो गया है. पहले फेज के मतदान में राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान (Bihar Voting) शुरू हो गया है. इनमें कुछ हॉट सीट भी हैं, जिनमें राघोपुर भी एक है, जहां से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं. राजद नेता तेजस्वी की गिनती बिहार के अमीर नेताओं में होती है. नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति खुलासा किया था. इसके मुताबिक, Tejashwi Yadav Net Worth करीब 8 करोड़ रुपये से ज्यादा है. 

तेजस्वी यादव है इतने अमीर 
चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में राजद नेता तेजस्वी यादव ने बताया था कि उनकी कुल नेटवर्थ करीब 8.1 करोड़ रुपये है. उनके पास 6.12 करोड़ रुपये कीमत की चल संपत्ति है और अचल संपत्ति की वैल्यू 1.88 करोड़ रुपये है. इसके अलावा Tejashwi Yadav के पास नॉमिनेशन तक 1.5 लाख रुपये नकदी और तमाम बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपये डिपॉजिट था. 

1 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार 
9वीं कक्षा पास राजद नेता ने तेजस्वी यादव ने एफिडेबिट में अपनी नेटवर्थ का खुलासा करने के साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को अपने ऊपर मौजूद कर्ज के बारे में भी जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि उनपर कुल सरकारी देनदारियां 1.35 करोड़ रुपये की हैं. इसके अलावा 55.55 लाख रुपये के दूसरे कर्ज वो हैं, जो उनके भाई तेज प्रताप यादव और मां राबड़ी देवी के साथ लिए गए कंबाइंड लोन से जुड़े हुए हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

लालू परिवार ने पहले चरण में किया मतदान (Photo: X/@ANI)
राबड़ी की जागी ममता, तेजस्वी के साथ तेजप्रताप को भी दिया जीत का आशीर्वाद, बोलीं- मेरे दोनों बेटे... 
बिहार में पहले चरण की वोटिंग जारी
लालू, राबड़ी और बहनों के साथ तेजस्वी ने की वोटिंग, बोले- पूरा बिहार जीतेगा 
तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं.
बिहार: फर्स्ट फेस के मतदान से पहले तेजस्वी ने जारी किया वीडियो, मतदाताओं से की खास अपील 
Tej Pratap challenges Tejasvi - In the battlefield of Mahabharata, there are no brothers.
'तेजस्वी भैया को CM बनने दो, तब कट्टा...', RJD की रैली में बच्चे का बयान वायरल 
कल कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. (Photo: ITG)
बिहार में पहले चरण का मतदान आज... तेजस्वी, सम्राट, खेसारी समेत इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला 
Advertisement

5 साल में इतनी बढ़ी संपत्ति  
साल 2015 में Tejashwi ने राघोपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था. अगर पिछले पांच साल में उनकी दौलत में आए उछाल पर गौर करें,तो 2020 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 5.88 करोड़ रुपये बताई गई थी, जिसमें 1.20 लाख रुपये की नकदी और तमाम बैंक अकाउंट्स में जमा करीब 31 लाख रुपये जमा शामिल थे.इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो इन पांच साल में उनकी संपत्ति में करीब 2 करोड़ रुपये का उछाल आया है. 

पत्नी राजश्री के पास क्या-क्या? 
जहां एक ओर तेजस्वी यादव करोड़पति हैं, तो उनकी पत्नी राजश्री के पास भी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. तेजस्वी के हलफनामे में पत्नी की नेटवर्थ (Rajshree Yadav Net Worth) 1.88 करोड़ रुपये के आस-पास बताई है. इसमें उनके पास 59.69 लाख रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. वहीं कर्ज की बात करें, तो राजश्री के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं है.

Tejashwi Yadav के पास जहां 200 ग्राम सोने के आभूषण हैं, तो इस मामले में पत्नी राजश्री आगे हैं. उनके पास 480 ग्राम Gold Jewellery है, तो वहीं 2 किलो से ज्यादा चांदी (Silver) भी है. नकदी की बात करें, तो तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी के पास करीब 1 लाख रुपये की नकदी होने की जानकारी शेयर की थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Advertisement